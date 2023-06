Τεχνολογία - Επιστήμη

Υποβρύχιο Titan - Τζέιμς Κάμερον: Οι ομοιότητες με το ναυάγιο του Τιτανικού

Ο σκηνοθέτης της ταινίας Τιτανικός δήλωσε «κατάπληκτος» για την ομοιότητα της νέας καταστροφής με το ναυάγιο του υπερωκεάνιου το 1912, όταν χάθηκαν 1.500 ψυχές.

Ο Τζέιμς Κάμερον, ο σκηνοθέτης της ταινίας Τιτανικός, ο ίδιος παθιασμένος θαλάσσιος εξερευνητής με πολυετή εμπειρία καταδύσεων σε μεγάλα βάθη, κατήγγειλε χθες Πέμπτη το γεγονός ότι αγνοήθηκαν οι επανειλημμένες «προειδοποιήσεις» για την ασφάλεια του βαθυσκάφους το οποίο υπέστη καταστροφική αποσυμπίεση μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κουφάρι του διαβόητου υπερωκεάνιου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι, ανάμεσά τους «ο φίλος του» Πολ Ανρί Ναρζολέ, «θρυλικός» κυβερνήτης βαθυσκαφών, με τον οποίο γνωρίζονταν «25 χρόνια».

Το βαθυσκάφος Τιτάν είχε προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην πολύ μικρή κοινότητα των υποβρυχίων εξερευνήσεων, θύμισε ο σκηνοθέτης, ο οποίος είχε καταδυθεί προσωπικά στο ναυάγιο επανειλημμένα όταν γύριζε την ταινία που προβλήθηκε το 1997 κι έγινε παγκόσμια επιτυχία, σαρώνοντας τα βραβεία Όσκαρ — εξασφάλισε συνολικά 11 χρυσά αγαλματίδια.

Ο παθιασμένος με τις καταδύσεις σε μεγάλα βάθη 68χρονος Καναδός δήλωσε «κατάπληκτος» για την ομοιότητα της νέας καταστροφής με το ναυάγιο του υπερωκεάνιου το 1912, όταν χάθηκαν 1.500 ψυχές.

«Είμαι αποσβολωμένος εξαιτίας της ομοιότητας με την καταστροφή του Τιτανικού, όταν ο καπετάνιος είχε προειδοποιηθεί επανειλημμένα πως υπήρχε πάγος μπροστά στο πλοίο, μολαταύτα έπλευσε πρόσω ολοταχώς σε περιοχή με παγόβουνα νύχτα χωρίς φεγγάρι», τόνισε ο κ. Κάμερον κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC News.

Πρόκειται για «πολύ παρόμοια τραγωδία, στην οποία οι προειδοποιήσεις αγνοήθηκαν» κι εκτυλίχθηκε «στην ίδια τοποθεσία»: αυτό είναι «απίστευτο», επέμεινε ο σκηνοθέτης της ταινίας Άβυσσος. «Είναι αληθινά σουρεαλιστικό».

Η αμερικανική ακτοφυλακή ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ότι το βαθυσκάφος της εταιρείας OceanGate, που αγνοείτο από την Κυριακή στον βόρειο Ατλαντικό, υπέστη «καταστροφική αποσυμπίεση» στα βάθη του ωκεανού, προσθέτοντας πως θεωρεί τους πέντε επιβαίνοντες νεκρούς.

Ο κίνδυνος οποιοδήποτε βαθυσκάφος να υποστεί αποσυμπίεση είναι πάντοτε ανησυχία «πρώτης γραμμής» στην κατασκευή του, υπογράμμισε ο κ. Κάμερον, ο οποίος το 2012 έγινε ο πρώτος άνθρωπος που καταδύθηκε σε μεγάλο βάθος με υποβρύχιο στον σχεδιασμό του οποίου συνέβαλε προσωπικά.

Πρόκειται για «εφιάλτη με τον οποίο ζούμε όλοι όσοι μπαίνουμε σε αυτό το πεδίο», εξήγησε, επιμένοντας ταυτόχρονα στο γενικά ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο ασφάλειας του τομέα των υποβρύχιων εξερευνήσεων.

Ωστόσο «πολλοί στην κοινότητα ήταν πολύ ανήσυχοι για αυτό το βαθυσκάφος» της OceanGate, είπε. «Ορισμένοι από τους σημαντικότερους παράγοντες της κοινότητας, μηχανικοί ειδικευμένοι στην κατάδυση σε μεγάλα βάθη, είχαν μάλιστα απευθύνει επιστολές στην εταιρεία, για να τής πουν πως αυτό που έκανε ήταν πολύ πειραματικό για να μεταφέρει επιβάτες».

Από την αρχή των ερευνών, βλέπουν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες που εκθέτουν την OceanGate για αμέλεια στην κατασκευή του τουριστικού βαθυσκάφους.

Ο Τζέιμς Κάμερον θρήνησε τον θάνατο του Πολ Ανρί Ναρζολέ, γάλλου εξερευνητή γνωστού με το προσωνύμιο «ο κ. Τιτανικός», λόγω των επανειλημμένων καταδύσεών του στο ναυάγιο.

«Είναι αδύνατο να χωνέψω πως βρήκε τραγικό θάνατο με αυτόν τον τρόπο», τόνισε.

