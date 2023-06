Αθλητικά

Μπαπέ: Deal μεταξύ Παρί και Ρεάλ ύψους 250 εκατ. ευρώ!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αποφασισμένη κι έτοιμη να τινάξει την μπάνκα στον... αέρα για να πραγματοποιήσει την πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, προσφέροντας «γη και ύδωρ» στην Παρί Σεν Ζερμέν για να κάνει «βασιλιά» τον Κιλιάν Μπαπέ.

-

Αποφασισμένη κι έτοιμη να τινάξει την μπάνκα στον... αέρα για να πραγματοποιήσει την πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, προσφέροντας «γη και ύδωρ» στην Παρί Σεν Ζερμέν για να κάνει «βασιλιά» τον Κιλιάν Μπαπέ.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της «PSG Community» που εξειδικεύεται στο ρεπορτάζ της Παρί -κι έχει κάνει ήδη το γύρο του κόσμου- η προθεσμία που είχε δώσει η πρωταθλήτρια Γαλλίας στον 24χρονο σούπερ σταρ για να απαντήσει αν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, έληξε και πλέον η διοίκηση των Παριζιάνων έχει αποφασίσει να τον πουλήσει ένα χρόνο πριν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους (Ιούνιο του 2024 λήγει το «τρέχων» συμβόλαιό του), προκειμένου να μην τον «χάσει» ως ελεύθερο σε ένα χρόνο από σήμερα.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως ο Νάσερ Ελ Κελαϊφί έχει ήδη συμφωνήσει προφορικά με τον πρόεδρο της «βασίλισσας» Φλορεντίνο Πέρεθ για την πώληση του Μπαπέ αντί 200 εκατ. ευρώ, συν άλλα 50 εκατ. ευρώ υπό μορφή μπόνους με κορυφαίο όλων την κατάκτηση της «Χρυσής Μπάλας» από τον Γάλλο άσο μέσα στα επόμενα 4 χρόνια.

Αν δε ολοκληρωθεί το deal κι ο Μπαπέ πιάσει στα επόμενα χρόνια τα συγκεκριμένα μπόνους, θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή όλων των εποχών ξεπερνώντας τα 222 εκατ. ευρώ που είχε δώσει η Παρί το 2018 για να κάνει δικό της τον Νεϊμάρ Τζούνιορ από την Μπαρτσελόνα (είχε καταβάλλει τότε το buy-out στο συμβόλαιό του).

H Παρί είχε αποκτήσει τον Μπαπέ από τη Μονακό το 2018 αρχικά ως δανεικό κι ακολούθως καταβάλλοντας το 2019 ποσό των 180 εκατ. ευρώ.

Σ’ αυτή την πενταετία ο Γάλλος άσος μετράει 212 γκολ και 98 ασίστ σε 260 επίσημα ματς με τη φανέλα της Παρί.

Ειδήσεις σήμερα:

Titan: Το χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή ταξινόμηση οχημάτων μέσω του Gov.gr

Πέθανε ο Στεφάν Ντεμόλ