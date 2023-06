Life

Εκλογές: Οι γιαγιάδες της Κρήτης ιδρύουν κόμμα και γίνονται viral (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γιαγιάδες... trappers κατεβαίνουν στις εκλογές και γίνονται viral. Το επικό βίντεο που σαρώνει στα social media.

-

Οι τρομερές γιαγιάδες από την Κρήτη επιστρέφουν...

Αυτή τη φορά, αποφάσισαν να δημιουργήσουν το δικό τους κόμμα και να κατέβουν στις εκλογές. Και το όνομα αυτού; “Γιαγιαδίστικο κίνημα ριζοσπαστικού ντολμαδίστικου συνασπισμού”.

Το ξεκαρδιστικό βίντεο, το οποίο παρουσιάστηκε με αφορμή την έναρξη της επετειακής 20ης σεζόν της Παγκρήτιας ραδιοφωνικής μετάδοσης «Καλοκαίρι Στο Νότο», έχει επιρροές από το Maestro του Παπακαλιάτη και τα TikTok των πολιτικών αρχηγών.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - 12χρονη: Στο “Πρωινό” ο 63χρονος παιδόφιλος που συνελήφθη στην Ομόνοια (βίντεο)

Titan: Το χρονικό της μοιραίας αποστολής στο ναυάγιο του Τιτανικού

Πέθανε ο Στεφάν Ντεμόλ