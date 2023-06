Life

“ΑΝΤ1 FLASHBACK”: Τα talent shows και οι σταρ του ελληνικού κινηματογράφου (εικόνες)

Ταξίδι στο χρόνο με τους Μαρία Ηλιάκη και Νικόλα Ράπτη που κάνουν "βουτιές" στην ιστορία του ΑΝΤ1, μαζί με ανθρώπους που την έζησαν από πρώτο χέρι.

Αυτό το Σάββατο 24 Ιουνίου και την Κυριακή 25 Ιουνίου, και κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00, το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

«ΑΝΤ1 ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ»

Ο ΑΝΤ1 είναι το ιδιωτικό κανάλι που χάραξε τον δρόμο φέρνοντας για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση τα πιο επιτυχημένα talent shows του πλανήτη! Τραγουδιστές, μοντέλα ακόμα και mentalists έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, διεκδικώντας τη θέση του νικητή. Εντυπωσιακά studios, μοναδικές κριτικές επιτροπές, μεγάλα έπαθλα και ταξίδια σε Ασία και Αφρική είναι κάποια από τα στοιχεία που μας κάνουν να λέμε… ΑΝΤ1 έχεις ταλέντο!

Το Σάββατο 24 Ιουνίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ο Γιώργος Λιάγκας, ο Βαγγέλης Περρής και ο Χρήστος Φερεντίνος. Δείτε ένα απόσπασμα από όσα λένε ο Χρήστος Φερεντίνος και ο Βαγγέλης Περρής για τη συμμετοχή τους στο επιτυχημένο show «Ελλάδα έχεις Ταλέντο»: https://youtu.be/k2z0_01L5SQ

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ

«ΟΙ STAR ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1»

Τους αποκαλούμε συνήθως με τα μικρά τους ονόματα, αφού τους νιώθουμε δικούς μας ανθρώπους. Μεγαλώσαμε με τις ταινίες τους και η αλήθεια είναι ότι έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Οι αγαπημένοι σταρ, που λατρέψαμε στον ελληνικό κινηματογράφο, έκαναν το πέρασμά τους και στη μικρή οθόνη και φυσικά στον ΑΝΤ1!

Την Κυριακή 25 Ιουνίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, η Άννα Αδριανού, ο Γιάννης Αϊβάζης, η Ντέπυ Γκολεμά και ο Θάνος Καληώρας. Δείτε ένα απόσπασμα από τη «συμμετοχή» της Μαρίας Ηλιάκη και του Νικόλα Ράπτη στη σειρά του ΑΝΤ1 «Και Εύθυμη και Χήρα» με την αγαπημένη Ελληνίδα σταρ Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Λάκη Λαζόπουλο:

«ΑΝΤ1 FLASHBACK»: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 20:00 στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV έρχεται για να μας ταξιδέψει και να γεμίσει τα Σαββατοκύριακά μας με ευχάριστες στιγμές και ξεχωριστές αναμνήσεις. Είστε έτοιμοι για ένα μοναδικό ταξίδι στον τηλεοπτικό… χρόνο;

#Ant1Flashback

#MakedoniaTV

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Αλέξης Σκουλίδης Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Νανά Ηλιοπούλου Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου

