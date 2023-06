Πολιτική

Εκλογές: Αλλαγές σε σχολεία και εκλογικά τμήματα, λόγω Πανελλαδικών

Σε διαφορετικά σχολεία από εκείνα που ψήφισαν τον Μάιο, θα πρέπει να μεταβούν χιλιάδες πολίτες την Κυριακή, καθώς κάποια λειτουργούν ως βαθμολογικά κέντρα για τις Πανελλήνιες.

-

Από τον Δήμο Αθηναίων ανακοινώνεται ότι πέντε σχολικά συγκροτήματα τα οποία στις εθνικές εκλογές της 21ης Μαΐου είχαν λειτουργήσει ως εκλογικά κέντρα, δεν θα χρησιμοποιηθούν στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής, καθώς με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, αυτήν την περίοδο λειτουργούν ως βαθμολογικά κέντρα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Πρόκειται για τα παρακάτω πέντε σχολικά συγκροτήματα:

6ο ΕΠΑΛ Αθήνας

1ο ΕΠΑΛ Αθήνας

50ο Γυμνάσιο & Λύκειο Αθήνας

59ο Γυμνάσιο & Λύκειο Αθήνας

12ο Γυμνάσιο & Λύκειο Αθήνας

Οι εκλογείς που κατά τις προηγούμενες εκλογές (21ης Μαΐου) ψήφισαν στα συγκεκριμένα σχολικά συγκροτήματα, θα πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως στην πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών - και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα «μάθε πού ψηφίζεις» - το νέο εκλογικό τμήμα στο οποίο θα πρέπει να προσέλθουν στις 25 Ιουνίου.

