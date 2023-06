Κόσμος

Κύπρος: της έδωσαν 6 μήνες ζωής λόγω καρκίνου από... λάθος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Κόλαση" για μια γυναίκα που διαγνώστηκε με μεταστατικό καρκίνο, από λάθος.

-

Μία σοκαριστική υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την Κύπρο, όταν μια γυναίκα διαγνώσθηκε με μεταστατικό καρκίνο, της έδωσαν έξι μήνες ζωής, από... λάθος,

Μια συγκλονιστική υπόθεση έφερε στο φως ο "Φιλελεύθερος". Ένα λάθος αποτέλεσμα βιοψίας είναι η αιτία που έφερε γυναίκα και την οικογένεια της αντιμέτωπους με σοβαρά ψυχικά τραύματα. Για το περιστατικό, τοποθετήθηκε και ο Διευθυντής του Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου, ο οποίος ανέφερε πως, η ασθενής δεν ξεκίνησε καμία θεραπεία, ενώ άμεση ήταν και η απάντηση της Υπουργού Υγείας η οποία έδωσε οδηγίες για διερεύνηση του περιστατικού.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ενημέρωσαν την 40χρονη ότι πάσχει από μεταστατικό καρκίνο με προσδόκιμο ζωής τους έξι μήνες, υποβλήθηκε σε κύκλο χημειοθεραπειών, εντούτοις μετά από επανέλεγχο του δείγματος της βιοψίας, απλά διαπιστώθηκε ότι ανήκει σε άλλο ασθενή.

Την ίδια ώρα, άλλος ασθενής με καρκίνο ενδεχομένως σήμερα να μην λαμβάνει την εξειδικευμένη θεραπεία που χρειάζεται, καθώς το αποτέλεσμα της βιοψίας του, βγήκε καθαρό.

Συγκεκριμένα, εφιάλτης για την εν λόγω γυναίκα άρχισε τον Φεβρουάριο του 2023 όταν η ίδια παραπέμφθηκε από τον ιατρό της, στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου για να της ληφθεί δείγμα για βιοψία, το οποίο αποστάλθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για επιστημονικές εξετάσεις.

Μετά την πάροδο 20 ημερών η γυναίκα ενημερώθηκε ότι από το δειγματοληπτικό έλεγχο της βιοψίας, έπασχε από μεταστατικό καρκίνο με προσδόκιμο ζωής τους 6 μήνες.

Η παραπονούμενη όπως ισχυρίζεται, δεν αποδεχόταν τα αποτελέσματα που της είχαν δοθεί από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε κύκλο χημειοθεραπειών, ζήτησε και προέβη σε επιστημονική εξέταση DNA της συγκεκριμένης δειγματοληψίας που καταδείκνυε ότι έχει μεταστατικό καρκίνο. Τότε ήταν που διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο δείγμα δεν άνηκε στην ίδια, αλλά σε άλλο άγνωστο άτομο.

Διέταξε άμεση διερεύνηση η Υπουργός Υγείας

Οδηγίες για άμεση διερεύνηση του περιστατικού που αφορά στην καταγγελία ασθενή, ο οποίος σε επιστολή του αναφέρει πως έλαβε τα αποτελέσματα βιοψίας, τα οποία αφορούσαν άλλο άτομο, έδωσε η Υπουργός Υγείας Δρ Πόπη Κανάρη.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις της, στο πλαίσιο της τελετής παραλαβής πέντε νέων μαστογράφων, δόθηκαν στον ΟΚΥπΥ οδηγίες για τάχιστη διερεύνηση του περιστατικού, καθώς όπως τόνισε, πρόκειται για μια ιδιαιτέρως σοβαρή καταγγελία.

Δεν ξεκίνησε καμία θεραπεία, λέει ο Διευθυντής του Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Κύπρου, «Μέρα Μεσημέρι», ο Διευθυντής του Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου, Πάνος Εργατούδης, ξεκαθάρισε πως δεν έχει δοθεί θεραπεία χημειοθεραπείας στην ασθενή και ούτε έχει προγραμματιστεί για να δοθεί η χημειοθεραπεία.

Συγκεκριμένα, είπε ότι, ο λόγος που δεν έγινε αυτό, είναι επειδή η διάγνωση που είχαν μπροστά τους οι γιατροί δεν συνομολογούσε στο να προγραμματιστεί η θεραπεία.

Όσον αφορά το δείγμα που στάλθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, εάν ήταν ουσιαστικά το σωστό δείγμα ή από άλλο άτομο, ο κ. Εργατούδης ανέφερε πως, «αυτό είναι υπό διερεύνηση και έχει διοριστεί ερευνών λειτουργός και ερευνά όλη τη διαδικασία στάδιο προς στάδιο».

Ερωτηθείς εάν πιστεύει πως το λάθος έγινε στο σημείο της βιοψίας, απάντησε πως, «ακόμα δεν μπορούμε να πούμε με ασφάλεια, τι ακριβώς έχει γίνει».

Αναφορικά με το άλλο άτομο, πάλι, η διάγνωση δεν καταδείκνυε αυτό το οποίο έγραφε, άρα έγινε επανάληψη της βιοψίας και παίρνει ήδη θεραπεία.

Πηγή: ant1live.com