Αυτισμός - Donald T.: Πέθανε ο πρώτος άνθρωπος που διαγνώστηκε με νευρογνωστική διαταραχή

Ποιος ήταν ο "Donald T." στην επιστημονική βιβλιογραφία. Πότε και πώς διαγνώστηκε με αυτισμό.

Ο πρώτος ασθενής στον κόσμο που διαγνώστηκε με αυτισμό πέθανε στα μέσα Ιουνίου σε ηλικία 89 ετών, ανακοίνωσαν οι συγγενείς του.

Ο Ντόναλντ Τρίπλετ, γνωστός ως "Donald T." στην επιστημονική βιβλιογραφία, είχε διαγνωστεί από γιατρούς το 1943 με τη νευρογνωστική διαταραχή με την ονομασία «αυτισμός» σε ηλικία 10 ετών.

Πρώτη περίπτωση που καταγράφηκε στην ιατρική, ο Αμερικανός αυτός έπαιξε βασικό ρόλο στον προσδιορισμό της αναπηρίας, και για τον λόγο αυτό έδωσε πολλές συνεντεύξεις και αποτέλεσε το θέμα ενός ντοκιμαντέρ και ενός βιβλίου.

Όταν ήταν παιδί, ο Ντόναλντ Τρίπλετ δεν ανταποκρινόταν σε όσα του ζητούσαν οι γονείς του, δεν έδειχνε ενδιαφέρον για άλλα παιδιά, αλλά εμφάνιζε ικανότητες να διατηρεί πολύ ακριβείς πληροφορίες και στοιχεία για διάφορα θέματα.

Ανήσυχοι οι γονείς του έγραψαν ένα γράμμα 22 σελίδων σε έναν παιδοψυχίατρο, αναφέροντας λεπτομερώς τη συμπεριφορά του γιου τους. Ένα έγγραφο που έχει παραμείνει αναφορά στην τεκμηρίωση των συμπτωμάτων της διαταραχής.

Παρά τη διάγνωσή του, που τότε θεωρείτο ότι προκαλεί σοβαρή αναπηρία, ο Ντόναλντ Τρίπλετ κατάφερε να συνεχίσει τις σπουδές του και να εργαστεί για περισσότερα από 60 χρόνια στην όχθη της μικρής πόλης Φόρεστ στο Μισισίπι.

Το 2020, ένα στα 36 παιδιά διαγνώστηκε με αυτισμό στις ΗΠΑ, σύμφωνα με έρευνα των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC).

