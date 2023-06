Κοινωνία

Αχαρνές: 13χρονος λήστευε οδηγούς - Τα οδοφράγματα και οι απειλές με μαχαίρι

Πώς δρούσε η σπείρα που "έσπερνε" τον τρόμο στους οδηγούς. Γνώριμος των αρχών ο 13χρονος.

-

Τον πανικό σκορπούσε ένας 13χρονος, μέλος συμμορίας που λήστευε οχήματα στις Αχαρνές. Για να ακινητοποιήσουν τα οχήματα χρησιμοποιούσαν αυτοσχέδια οδοφράγματα, και πετούσαν πέτρες.

Πιο συγκεκριμένα, συνελήφθη, πρωινές ώρες χθες (22-6-2023) στην περιοχή των Αχαρνών, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αχαρνών σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 13χρονος, ως μέλος συμμορίας που διέπραττε κλοπές και ληστείες κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Για τα ίδια αδικήματα ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται 4 ακόμα ανήλικοι ημεδαποί, ενώ αναζητούνται και άγνωστοι συνεργοί τους.

Στο πλαίσιο διερεύνησης ληστειών και κλοπών σε βάρος διερχόμενων οδηγών από πολυμελείς ομάδες ανηλίκων πέριξ του οικισμού Αγίας Σωτήρας στις Αχαρνές και έπειτα από συνδυαστική αξιοποίηση αποδεικτικών μέσων και πληροφοριακών στοιχείων, ταυτοποιήθηκε η συμμετοχή των ανωτέρω στις υπό έρευνα υποθέσεις.

Έπειτα από αστυνομική επιχείρηση που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από ανωτέρω αστυνομικούς εντοπίστηκε ο 13χρονος ημεδαπός κατόπιν έρευνας που πραγματοποιήθηκε στην οικία του.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, κινούμενοι κατά ομάδες με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση, αφού εντόπιζαν διερχόμενους οδηγούς διαφόρων οχημάτων, έθεταν εμπόδια προσδοκώντας να ακινητοποιούσαν τα οχήματά τους.

Ο τρόπος με τον οποίο ακινητοποιούσαν τα οχήματα διαφοροποιούταν ανάλογα την περίπτωση, καθώς έμπαιναν μπροστά στα οχήματα ανακόπτοντας την πορεία τους, έστηναν οδοφράγματα (χρησιμοποιώντας διάφορα αντικείμενα, όπως καρότσια, ποδήλατα, αυτοκίνητα κτλ), πέταγαν πέτρες.

Στη συνέχεια, κάποια από τα μέλη τους αποκτούσαν πρόσβαση στο εσωτερικό των οχημάτων είτε ανοίγοντας τις πόρτες ή από τα ανοιχτά παράθυρα και αφαιρούσαν τσάντες, τσαντάκια, πορτοφόλια, χρήματα και προσωπικά αντικείμενα που έβρισκαν στο όχημα, ενώ δε δίσταζαν να αφαιρούν με χρήση βίας κοσμήματα και τσαντάκια που τα θύματα φορούσαν.

Στις περιπτώσεις, μάλιστα, που τα θύματα επιχειρούσαν να αντισταθούν, οι ανήλικοι δράστες μεταχειρίζονταν ιδιαίτερα σκληρή βία και απειλή χρήσης μαχαιριού προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των θυμάτων.

Άλλο χαρακτηριστικό της δράσης τους είναι ότι όταν οι οδηγοί κλείδωναν τις πόρτες των οχημάτων για να προστατευτούν, οι δράστες έσπαγαν τους υαλοπίνακες ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους.

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 17 ληστείες και 11 κλοπές από οδηγούς ταξί, αυτοκινήτων, δικύκλων, φορτηγών, ποδηλάτου, επιβάτη λεωφορείου και πεζό, πέριξ του ανωτέρω οικισμού.

Σημειώνεται ότι τόσο ο 13χρονος συλληφθείς όσο και δύο ακόμα από τους ταυτοποιημένους συνεργούς του έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για παρόμοια αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η έρευνα για την πλήρη εξακρίβωση της δράσης τους συνεχίζεται.

