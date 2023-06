Κόσμος

Europol: Δεκάδες συλλήψεις για αλβανικό δίκτυο μεταφοράς ναρκωτικών

Σε τέσσερις χώρες εκτείνονταν η δράση του δικτύου διακίνησης ναρκωτικών, αλλά και άλλων παρανομιών.

Δυνάμεις της ευρωπαϊκής αστυνομίας εξάρθρωσαν ένα αλβανικό δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών που επέκτεινε τις παράνομες δραστηριότητές του στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία, ανακοίνωσε σήμερα η Europol.

Η Europol συνεργάστηκε με την αστυνομία των τριών χωρών για την εξάρθρωση του δικτύου. Συνελήφθησαν 35 ύποπτοι και κατασχέθηκαν περισσότερο από 1 εκατομμύριο ευρώ σε μετρητά.

«Το εγκληματικό δίκτυο φέρεται να είναι υπεύθυνο για τη μεγάλης κλίμακας διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης από τη νότια Αμερική στην Ευρώπη και την περαιτέρω διανομή της σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε η Europol.

«Τα μέλη της είναι επίσης γνωστά για τη χρήση βίας, όπως για βασανιστήρια που έκαναν και απαγωγές με σκοπό τον εκβιασμό».

