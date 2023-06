Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Τι αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο για το μέγεθος και το επίκεντρο του σεισμού.

Σεισμός σημειώθηκε στην Κρήτη λίγο πριν τις 9:30 το πρωί του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3,2 βαθμών της Ρίχτερ, με επίκεντρο 39 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γαϊδουρά Λασιθίου.

Το εστιακό βάθος ήταν στα 31,3 χιλιόμετρα.

