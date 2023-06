Κόσμος

Wagner - Ρωσία: συμφωνία Λουκασένκο - Πριγκόζιν για να αποσύρει τα στρατεύματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατρπτικές εξελίξεις στην Ρωσία, μετά την συμφωνία Λουκασένκο - Πριγκόζιν.

-

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Ρωσία μετά την ένοπλη ανταρσία της Wagner.

Ο επικεφαλής της ρωσικής εταιρίας μισθοφόρων Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν ανακοίνωσε πως έδωσε εντολή στις δυνάμεις του να υποχωρήσουν και να επιστρέψουν στις βάσεις τους, προκειμένου να αποτραπεί «αιματοχυσία».

Το βράδυ του Σαββάτου (24.6.2023) διέρρευσε πως ο Πριγκόζιν δέχτηκε πρόταση του Λουκασένκο να ανακόψει την επέλαση της Wagner.

Όπως φαίνεται τις πληροφορίες επιβεβαίωσε με δηλώσεις του τόσο ο Λευκορώσος πρόεδρος όσο και ο Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Αναλυτικά η δήλωση της υπηρεσίας Τύπου της προεδρίας της Λευκορωσίας:

«Σήμερα το πρωί, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενημέρωσε τον Λευκορώσο ομόλογό του για την κατάσταση στη νότια Ρωσία με την ιδιωτική στρατιωτική εταιρεία Wagner. Οι αρχηγοί κρατών συμφώνησαν για κοινές ενέργειες.

Κατά την περαιτέρω ανάπτυξη των συμφωνιών, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας, αφού διευκρίνισε επιπλέον την κατάσταση μέσω των δικών του καναλιών, σε συμφωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας, είχε συνομιλίες με τον επικεφαλής της Wagner PMC Γεβγέν Πριγκόζιν.

Οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ως αποτέλεσμα, ήρθαν σε συμφωνίες για το απαράδεκτο να εξαπολύσουν μια αιματηρή σφαγή στο έδαφος της Ρωσίας. Ο Γεβγέν Πριγκόζιν αποδέχτηκε την πρόταση του προέδρου της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο να σταματήσει η μετακίνηση των ενόπλων της εταιρείας Wagner στη Ρωσία και να λάβει περαιτέρω μέτρα για την αποκλιμάκωση της έντασης.

Αυτή τη στιγμή, στο τραπέζι υπάρχει μια απολύτως κερδοφόρα και αποδεκτή επιλογή για την επίλυση της κατάστασης, με εγγυήσεις ασφαλείας για τους μαχητές της Wagner PMC.

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, επίσης σήμερα ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας πραγματοποίησε δύο συναντήσεις με το μπλοκ εξουσίας της χώρας για αυτήν την κατάσταση».

Ειδήσεις σήμερα

Κρήτη: Ηλικιωμένη και διανομέας καταδίωξαν κλέφτρα

Θεσσαλονίκη – φίδι: Γυναίκα οδηγός ταξί άνοιξε το καπό κι έπαθε σοκ

Μύκονος: Θρίλερ με πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε οικοδομή