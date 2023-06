Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Η Ντουντουνάκη έπιασε το όριο για το Παρίσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια Ευρώπης το 2021, είναι η δεύτερη επικυρωμένη συμμετοχή της ελληνικής κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024, μετά τον Απόστολο Χρήστου.

-

Η Άννα Ντουντουνάκη έγινε σήμερα (24/6) η δεύτερη επικυρωμένη συμμετοχή της ελληνικής κολύμβησης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Η Χανιώτισσα πρωταθλήτρια, που συμμετέχει στο μίτινγκ «Σέτε Κόλι» της Ρώμης, τερμάτισε τρίτη στον τελικό των 100μ. πεταλούδα με 57.75 και έπιασε το υψηλό όριο της διεθνούς ομοσπονδίας για το Παρίσι (57.92). Έτσι, η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2021... ξεμπερδεύει γρήγορα με αυτό το άγχος και μπορεί να επικεντρωθεί στην προσπάθεια για διάκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Ιουλίου, στη Φουκουόκα.

Νικήτρια της κούρσας ήταν η Λουίζ Χάνσον από τη Σουηδία με 57.25 και δεύτερη η Αντζελίνα Κέλερ από τη Γερμανία με 57.65. Στον τελικό μετείχε και η Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία τερμάτισε όγδοη με 59.08.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρώτος Έλληνας κολυμβητής που εξασφάλισε την πρόκριση για το Παρίσι ήταν ο Απόστολος Χρήστου (στα 100μ. ύπτιο). Ο 27χρονος πρωταθλητής Ευρώπης αγωνίστηκε σήμερα στη Ρώμη στα 50μ. ύπτιο, όπου κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 24.92, πίσω από τον μεγάλο αντίπαλό του, τον Ιταλό Τόμας Τσέκον, που πρώτευσε με 24.69.

Ειδήσεις σήμερα

Λάρισα: Δέντρο έπεσε στην είσοδο καφετέριας (εικόνες)

Θεσσαλονίκη – φίδι: Γυναίκα οδηγός ταξί άνοιξε το καπό κι έπαθε σοκ

Μύκονος: Θρίλερ με πτώμα σε προχωρημένη σήψη σε οικοδομή