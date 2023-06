Παράξενα

Εκλογές: Στην κάλπη με νταούλια, ζουρνάδες και παραδοσιακές στολές (εικόνες)

Από το πανηγύρι του Αη-Γιάννη στην κάλπη με τις παραδοσιακές στολές τους, δίνοντας μια διαφορετική «νότα» στην εκλογική διαδικασία...

-

Η εκλογική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά και χωρίς προβλήματα στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, όπως διαβεβαιώνει το Υπουργείο Εσωτερικών, ωστόσο δεν λείπουν τα περίεργα και τα αξιοσημείωτα...

Το πανηγύρι του Αϊ Γιαννιού είναι ένα έθιμο πολλών χρόνων που ξεκινά πριν από την Ελληνική Επανάσταση. Φέτος συνέπεσε με τις εθνικές εκλογές με τους αρματωμένους να πηγαίνουν σε εκλογικό κέντρο με νταούλια, ζουρνάδες και φορώντας παραδοσιακές στολές να ψηφίσουν.

Το πανηγύρι του Αη-Γιάννη έχει τις ρίζες του στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και ειδικότερα στην περίοδο των «Αρματολών και Κλεφτών». Το παλιό εξωκκλήσι του Άη Γιάννη επί Τουρκοκρατίας έπαιξε σημαντικό ρολό στην περιοχή και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ιστορία της Πολιορκίας του Μεσολογγίου.

Τα στοιχεία του πανηγυριού παραμένουν ανόθευτα μέχρι και σήμερα. Οι Αρματωμένοι είναι ντυμένοι με τις τοπικές ενδυμασίες τον Ντουλαμά ή την Φουστανέλα, φορώντας άρματα όπως οι αγωνιστές το ’21.

Τα όργανα είναι το νταούλι και ζουρνάς και οι χοροί των Αρματωμένων είναι τα παραδοσιακά κλέφτικα τραγούδια.

