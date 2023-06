Κοινωνία

Νέα Χαλκηδόνα: Ληστές μαχαίρωσαν 15χρονο

Αδίστακτοι ληστές μαχαίρωσαν παιδί για να του κλέψουν το κινητό και το έστειλαν στο νοσοκομείο.

Θύμα αιματηρής ληστείας έπεσε ένα 15χρονο αγόρι τα ξημερώματα της Κυριακής στη Νέα Χαλκηδόνα Αττικής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη είκοσι λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, όταν ο έφηβος επέστρεφε με την παρέα του στο σπίτι τους μετά από διασκέδαση. Ξαφνικά εμφανίστηκαν μπροστά τους δύο άνδρες, πιθανότατα ανήλικοι, οι οποίοι τους απείλησαν με μαχαίρι προκειμένου να παραδώσουν κινητά τηλέφωνα και χρήματα που είχαν πάνω τους.

Ο 15χρονος σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αντιστάθηκε και προσπάθησε να διαφύγει. Το αποτέλεσμα ήταν οι δύο ληστές να τον τραυματίσουν με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα και να χρειαστεί να διακομιστεί στον Ερυθρό Σταυρό με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το παιδί νοσηλεύεται και δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή η σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας του. Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

