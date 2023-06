Life

Εκλογές - Φίνος Φιλμ: Ευχές για... καλή ψήφο με θρυλικές ατάκες (βίντεο)

Νέο βίντεο - αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ στις εκλογές με ατάκες που έγραψαν ιστορία.

Οι κάλπες έχουν ανοίξει από το πρωί της Κυριακής και η Φίνος Φιλμ, μοιράστηκε ένα βίντεο για να ευχηθεί... "καλή ψήφο".

Στο βίντεο που ανάρτησαν στα social media, έχουν συλλέξει σκηνές με ατάκες από τον ελληνικό κινηματογράφο που αγαπήθηκαν και αφορούν την πολιτική.

Φυσικά από όλες τις σκηνές που προβλήθηκαν εκείνη που ξεχώρισε είναι η ταινία «Τζένη Τζένη» και το σύνθημα «Γκόρτσος».





