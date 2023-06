Πολιτική

Εκλογές: Ο Ανδρουλάκης ψήφισε στο Αρκαλοχώρι - “Ο κόσμος να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ για να μην έχουμε άλλη μία χαμένη τετραετία” (βίντεο)

"Καλώ κάθε δημοκράτη προοδευτικό πολίτη να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, στη νέα του πορεία" είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στο Αρκαλοχώρι Κρήτης, τον τόπο καταγωγής του, ψήφισε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Καλώ κάθε δημοκράτη προοδευτικό πολίτη να στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, στη νέα του πορεία. Είναι ο μόνος τρόπος για να μην έχουμε μία ακόμα χαμένη τετραετία στο πολιτικό μας σύστημα, με μία αναποτελεσματική αντιπολίτευση και με μια αλαζονική πελατειακή κυβέρνηση.

Από τη δική μας πλευρά, δεσμεύομαι ότι θα είμαστε η δύναμή τους. Μέσα και έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο, με αγώνες.

Αγκαλιάζοντας τις αγωνίες τους, τις ελπίδες τους, τις ανάγκες τους.

Ισχυρή Δημοκρατική Παράταξη απόψε, σημαίνει ότι θα υπάρχει ισχυρή, αξιόπιστη, προοδευτική δύναμη απέναντι στη συντήρηση, την αναξιοκρατία και την αδιαφάνεια» δήλωσε στη συνέχεια στους δημοσιογράφους.

