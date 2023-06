Κόσμος

Στοκχόλμη - Λούνα Παρκ: "φονική" η βόλτα με τρενάκι

Πώς συνέβη η τραγωδία στην πρωτεύουσα της Σουηδίας. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες.

Τραγωδία συνέβη στην Σουηδία, στην Στοκχόλμη, όταν τρενάκι του λουνα παρκ εκτροχιάστηκε. Αποτέλεσμα ήταν ένας ανθρωπός να χάσει τη ζωή του και αρκετοί να τραυματιστούν.

Πιο συγκεκριμένα, το δυστύχημα σημειώθηκε στο λούνα παρκ Grona Lund, με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό SVT, να μεταδίδει πως το τρενάκι της Jetline του πάρκου εκτροχιάστηκε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας.

Se ha producido un grave accidente en la montana rusa Jetline en Grona Lund en Estocolmo. Parece ser que ha descarrilado un tren y hay varios heridos en el suelo y gente atrapada en el vagon. Ha fallecido una persona. @gronalund #Jetline pic.twitter.com/dPzFHkI5wN — Ylenia Yunamond ?? (@Yunamond) June 25, 2023

Εικόνες από το σημείο δείχνουν ότι ένα από τα βαγόνια έχει μερικώς εκτροχιαστεί ενώ το μέγεθος της ζημιάς παραμένει ασαφές. Το πάρκο έχει εκκενωθεί και οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί πόσο σοβαρά είναι οι τραυματίες.

