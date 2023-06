Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Θα δικαιώσουμε τις προσδοκίες των πολιτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού έξω από τα γραφεία της Πειραιώς προς τους συγκεντρωμένους πολίτες, αλλά και τους πολίτες της χώρας.

-

«Για δεύτερη φορά όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Θέλω να πω ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην καθεμιά και στον καθένα από σας, στα κομματικά μας στελέχη. Ξέρω πόσο πολύ κουραστήκατε κάνοντας δύο εκλογικούς αγώνες τον έναν μετά τον άλλο όμως σήμερα το αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσπάθειές μας. Ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύθηκε για δεύτερη φορά με μία άνετη πλειοψηφία όπως ζητήσαμε και μας έδωσε ισχυρή εντολή να πάμε σταθερά τολμηρά μπροστά και να βαδίσουμε στο δρόμο της προόδου, της κοινωνικής συνοχής» τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις που έκανε στα στελέχη και τους ψηφοφόρους του κόμματος που είχαν συγκεντρωθεί στο στο προαύλιο των γραφείων της ΝΔ στην Πειραιώς και πανηγύριζαν τη νίκη.

«Για μένα η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα συγκινητική. Για πρώτη φορά η ΝΔ καταφέρνει μέσα σε μία τετραετία όντας κυβέρνηση να αυξήσει τα ποσοστά της, να κερδίσει περισσότερους φίλους. Αλλά κυρίως αυτό το οποίο πετύχαμε σε αυτή την εκλογή είναι να κλείσουμε οριστικά τον κύκλο του διχασμού και της τοξικότητας που άνοιξε πριν από μία δεκαετία» είπε ο κ. Μητσοτάκης με τον κόσμο να του φωνάζει το σύνθημα «Είσαι και θα είσαι ο πρωθυπουργός».

«Θέλω να ξέρετε ότι η ευθύνη η οποία αισθάνομαι στους ώμους μου είναι πολύ βαριά. Σήμερα θα γιορτάσουμε και αύριο θα σηκώσουμε τα μανίκια και θα συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά. Η ΝΔ είναι σήμερα το πιο ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα στην Ευρώπη» συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΝΔ και νικητής των εκλογών, ενώ συνέχισε: «Προσέξτε έχουμε τον ίδιο αριθμό βουλευτών που είχαμε το 2019 μόνο που τώρα η διαφορά μας με τον βασικό μας αντίπαλο είναι 24 μονάδες ενώ τότε ήταν 8. Όμως φίλες και φίλοι, προσέξτε αυτή η πολιτική κυριαρχία δεν είναι συνταγή αλαζονείας ούτε λευκή επιταγή. Αυτό το οποίο θα ζητήσω και πάλι από όλα μας τα στελέχη είναι να είμαστε προσγειωμένοι. Οι πολίτες έχουν πολλά προβλήματα και απαιτούν από μας να σκύψουμε πάνω σε αυτά τα προβλήματα και να τα λύσουμε. Και σήμερα είμαι πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων και εκφράζω και τις προσδοκίες όσων συμπολιτών μας δεν μας στήριξαν».

Συνεχίζοντας ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «Θα πορευθούμε με γνώμονα την ενότητα του λαού μας, θα εφαρμόσουμε στο ακέραιο το πρόγραμμά μας και είμαι σίγουρος ότι για ακόμα μία φορά θα δικαιώσουμε τις προσδοκίες των πολιτών με το έργο της δεύτερης τετραετίας μας.

Και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ καθώς είμαστε σήμερα εδώ πέρα μπροστά στα κομματικά μας γραφεία, η ΝΔ απέδειξε φίλες και φίλοι ότι και όντας στην κυβέρνηση μπορεί να έχει το καλύτερα οργανωμένο κόμμα το οποίο απέδειξε τις δυνατότητές του».

«Αυτό ήταν έκπληξη και για μένα» σχολίασε όταν άρχισαν να ακούγονται πυροτεχνήματα εν μέσω επευφημιών.

«Γιατί το μπλε είναι και το χρώμα της σημαίας μας, το χρώμα του ουρανού, το χρώμα της θάλασσάς μας, το χρώμα της ελπίδας, το χρώμα της σωφροσύνης, το χρώμα που τελικά ενώνει κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα», είπε και ευχαρίστησε ξανά τον καθένα και την καθεμία ξεχωριστά. «Από αύριο αρχίζει σκληρή δουλειά για να πάμε την Ελλάδα ακόμα πιο μπροστά». Κλείνοντας τόνισε κάνοντας χιούμορ για όσους όπως είπε έχουν σύνδρομο στέρησης από την εκλογική διαδικασία ότι σε λίγους μήνες έχουμε δημοτικές και αυτοδιοικητικές εκλογές και σε έναν χρόνο ευρωεκλογές.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - ΑΝΤ1: ο Τάκης Ζαχαράτος σχολιάζει την επικαιρότητα και... “τα σπάει” (βίντεο)

Εκλογές – Τσίπρας: Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση των μελών του κόμματος

Εκλογές – Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εγώ κάνω για 100 βουλευτές της αντιπολίτευσης