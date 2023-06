Κοινωνία

Λεωφόρος Μαραθώνος: νεκρός σε τροχαίο εθελοντής πυροσβέστης (εικόνες)

Πώς συνέβη το μοιραίο τροχαίο στην Λεωφόρο Μαραθώνος και η τραγική ειρωνεία.

Τραγωδία συνέβη στην άσφαλτο το βράδυ της Κυριακής, με τον θάνατο ενός άνδρα σε τροχαίο στην Λεωφόρο Μαραθώνος.

Το τροχαίο δυστύχημα, σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μαραθώνος ανάμεσα σε Μάτι και Νέο Βουτζά, στη δεύτερη είσοδο και εμπλέκονται δύο οχήματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του rpn.gr, από τη σύγκρουση, έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, εθελοντής, η ψυχή του Πυροσβεστικού Σώματος Εθελοντών Νέου Βουτζά- Προβαλίνθου, ο Κυριάκος Δαμιανόγλου, σε ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα που συνέβη το βράδυ της Κυριακής, όταν συγκρούστηκε μετωπικά με όχημα στην Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του Πυροσβεστικού Σταθμού.

Ο άτυχος άνδρας, είχε χάσει τον πατέρα του τον Σεπτέμβρη του 2019, ο οποίος ήταν και εκείνος επικεφαλης της Εθελοντικής Ομάδας "Πουροσβεστικού Σώματος Εθελοντών Νέου Βουτζά-Προβαλίνθου. Ο Γιάννης Δαμιανόγλου τραυματίστηκε θανάσιμα όταν ανετράπη το πυροσβεστικό όχημα στο οποίο επέβαινε.

