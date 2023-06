Κοινωνία

Γλυφάδα: Ανήλικοι ληστές τραυμάτισαν αστυνομικούς

Οι ανηλικοι δράστες, αφού λήστεψαν έναν 14χρονο συνελήφθησαν από αστυνομικούς.

Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν τα ξημερώματα, στην περιοχή της Γλυφάδας, κατηγορούμενοι για δύο ληστείες σε βάρος 14χρονων και τον τραυματισμό δύο αστυνομικών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τη 01:00, τέσσερις δράστες πλησίασαν έναν 14χρονο και του αφαίρεσαν από τον λαιμό μια χρυσή αλυσίδα, ενώ αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή. Το θύμα ενημέρωσε αστυνομικούς που ήταν σε κοντινό σημείο, οι οποίοι ξεκίνησαν αναζητήσεις.

Μετά από λίγο εντόπισαν τους τρεις από τους δράστες, ηλικίας 16 ετών ο ένας και 17 χρόνων οι άλλοι δύο, τους οποίους ακινητοποίησαν. Κατά την διάρκεια της σύλληψής τους, οι κατηγορούμενοι τραυμάτισαν ελαφρά δύο από τους αστυνομικούς, οι οποίοι διακομίστηκαν στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι φερόμενοι ως δράστες, λίγο πριν από την σύλληψή τους, αφαίρεσαν και από άλλο έναν 14χρονο χρυσή σελίδα από τον λαιμό του.

Σημειώνεται, τέλος, ότι σε εξέλιξη είναι οι αστυνομικές έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και του τέταρτου δράστη. ?

