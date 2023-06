Life

“The 2Night Show” με ανδρική παρέα τη Δευτέρα (εικόνες)

Τρεις άνδρες από τρεις διαφορετικούς χώρους θα φιλοξενηθούν από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου τη Δευτέρα.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Λευτέρη Πράσινο. Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος και παρουσιαστής Ειδήσεων του ΑΝΤ1 μιλάει για την επαγγελματική του πορεία, τις σπουδές στην αθλητική δημοσιογραφία, που τελικά έβαλε στην άκρη, τη μεγάλη του αγάπη για το ραδιόφωνο και τα Δελτία Ειδήσεων.

Πώς προέκυψε το επώνυμό του και τι θυμάται από την πρώτη του συνέντευξη σε έναν… Κόκκινο;

Για ποιο λόγο θα ήθελε να βρεθεί στη Βόρεια Κορέα; Έχει δει ποτέ συνάδελφό του να παρουσιάζει το Δελτίο, φορώντας σακάκι με βερμούδα και σαγιονάρα;

Ποια είναι η σχέση του με την πολιτική και τους πολιτικούς; Μεταξύ άλλων, μεταφέρει μοναδικές εικόνες από τα ταξίδια του στο εξωτερικό και περιγράφει τις αλλαγές που έγιναν στα Δελτία Ειδήσεων, τα τελευταία χρόνια.

Στην παρέα του αποψινού «The 2Night Show», έρχεται και ο Δημήτρης Γιώτης. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλάει για το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε. πριν ένα χρόνο, αλλά και για όλα όσα αναθεώρησε στη ζωή του μετά από αυτό.

Ποιος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που του είπε να αφήσει το μπουζούκι και να γίνει τραγουδιστής; Ποιο τραγούδι προορίζονταν για τον Πάνο Κιάμο, αλλά το είπε ο ίδιος και έγινε μεγάλη επιτυχία; Πώς αντέδρασε όταν μια θαυμάστρια γδύθηκε μέσα στο καμαρίνι του;

Ποιος είναι ο διάσημος πατέρας του και γιατί τον θεωρεί «σταρ της οικογένειας»; Πώς καταφέρνει, ό,τι ώρα και αν τελειώνει από τις νυχτερινές πίστες, να βρίσκεται το πρωί στο γραφείο της οικογενειακής τους επιχείρησης; Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τη συνεργασία του με την Κατερίνα Στανίση στο καλοκαιρινό «Έμπατη North».

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Φάνη Μουρατίδη. Ο ταλαντούχος ηθοποιός μοιράζεται στιγμές από τη συμμετοχή του στη σειρά «Maestro». Πώς αντιμετωπίζει μετά από χρόνια τον ρόλο του «κακού», που υποδύεται, και γιατί δεν πίστευαν οι φίλοι του ότι θα καταφέρει να τον «υποστηρίξει»;

Για ποιους λόγους αποκαλεί τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη άνθρωπο «ορχήστρα»; Μεταξύ άλλων, θυμάται τη συγκινητική αντίδραση ενός Άγγλου θαυμαστή της σειράς στους Παξούς και εξηγεί γιατί θεωρεί «θείο δώρο» την προβολή του «Maestro» στο Netflix .

Τέλος, ανακοινώνει τη συμμετοχή του στην καλοκαιρινή παράσταση «Μήδεια» και αποκαλύπτει, για πρώτη φορά, το νέο του «ρόλο», στη σχολή του ANT1 MediaLab.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30





Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

