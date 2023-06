Κοινωνία

Λεωφόρος Κηφισού: Φορτηγό πήρε φωτιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα φορτηγό στη λεωφόρου Κηφισού.

-

Ένα φορτηγό όχημα τυλίχτηκε στις φλόγες κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες επί της Λεωφόρου Κηφισού στο δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος.

Λίγο μετά τη 01:00 πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε Φ.Ι.Χ. όπου άμεσα έσπευσαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα της ΠΥ καθώς και περιπολικά της αστυνομίας για την ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ευτυχώς ο οδηγός εγκατέλειψε έγκαιρα το όχημα και δεν τραυματίστηκε.

Πηγή: eviathema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μαγιόρκα: Ο Τσιτσιπάς αποκλείστηκε από το διπλό

Καιρός: βοριάδες και τοπικές μπόρες την Τρίτη

Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 190 σημεία