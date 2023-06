Παράξενα

Αχαΐα: Ναρκωτικά μεγάλης αξίας βρέθηκαν μέσα σε βαρέλι σε δάσος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηρωίνη και κάνναβη αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης. Δυο συλλήψεις από την Αστυνομία.

-

Ένα ακόμα πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας «σκληρών» ναρκωτικών στην Αχαΐα επέφερε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Σε ευρεία αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα σε Πάτρα και Κάτω Αχαΐα, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητας ηρωίνης και συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ αναζητούνται δύο ακόμα συνεργοί τους, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», εντοπίστηκαν περίπου 8 κιλά ηρωίνης και 700 γρ. κάνναβης θαμμένα σε «καβάτζα» σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Μανετέικα στη Δυτική Αχαΐα. Τα ναρκωτικά βρέθηκαν σε βαρέλι -χωρητικότητας 20 λίτρων- που είχαν σκάψει και τοποθετήσει σε σημείο πλησίον αγροτεμαχίου.

Οι συλληφθέντες που έχουν απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές αρχές για ανάλογες υποθέσεις και διαμένουν στην Πάτρα, μετέβαιναν τακτικά στην περιοχή προκειμένου να προμηθευτούν ποσότητες των ουσιών, που στη συνέχεια τις διοχέτευσαν, κατά κύριο λόγο, σε χρήστες στην Πάτρα.

Σε έρευνες των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών στα σπίτια και στα αυτοκίνητά τους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο ζυγαριές ακριβείας, ένα πιστόλι TOKAREV, κινητά τηλέφωνα και τρία οχήματα.

Με πρόχειρους υπολογισμούς, η εκτιμώμενη αξία των ναρκωτικών κυμαίνεται από 105.000 έως 210.000 ευρώ. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχε διακριτούς ρόλους και μάλιστα ένας εκ των συλληφθέντων είχε ηγετικό ρόλο με ένα ακόμα άτομο που αναζητείται.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία και σήμερα πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πατρών. Εντός της ημέρας αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την τοπική ΕΛΑΣ.

Πηγή: pelop.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυφάδα: Ανήλικοι έκλεψαν 14χρονο και χτύπησαν αστυνομικούς (βίντεο)

Παιδικοί σταθμοί ΔΥΠΑ: Πότε λήγουν οι αιτήσεις

Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός μετά από παρενόχληση κοπέλας (εικόνες)