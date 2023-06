Life

“The 2Night Show” την Τρίτη με Χατζηβασιλείου, Good Job Nicky και Παπαηλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ξεχωριστοί αποψινοί καλεσμένοι του "The 2Night Show" της Τρίτης.

-

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο «The 2Night Show» τον Χρήστο Χατζηβασιλείου. Ο επιτυχημένος επιχειρηματίας και εμπνευστής των ξεχωριστών εσωρούχων «Med», μιλάει για το επιτυχημένο ταξίδι του στον χώρο της μόδας και εξηγεί τους λόγους που τα τελευταία χρόνια έχει κάνει καλλιτεχνική «στροφή» στην καριέρα του.

Ποιο ήταν το «μυστικό» της επιτυχίας, που διαφοροποίησε την εταιρεία του στην ελληνική αγορά; Πώς έκανε στροφή στη ζωγραφική και τη γλυπτική; Πόσα χρόνια του πήρε να ολοκληρώσει την πρώτη του έκθεση;

Μεταξύ άλλων, μιλάει για την υποψηφιότητά του στον Δήμο Θεσσαλονίκης, εκφράζει την επιθυμία να «κοσμήσει» μια γωνιά της πόλης με ένα γλυπτό του και τέλος, ανακοινώνει ότι στα μελλοντικά του σχέδια είναι να πραγματοποιήσουν με τον Βασίλη Καρρά μια συναυλία για φιλανθρωπικό σκοπό.

Στην παρέα του αποψινού «The 2Night Show», έρχεται και ο Good Job Nicky. Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μιλάει για τη μουσική του εξέλιξη και μοιράζεται τα μελλοντικά του σχέδια, που έχουν στόχο να ακουστεί η φωνή του στο εξωτερικό.

Ποιος του έμαθε να δουλεύει σεμνά, ταπεινά και με υπομονή;

Πόσο σημαντικό ήταν για τον ίδιο όταν η μητέρα του, Σοφία Αλιμπέρτη, έκανε «είσοδο» στο «The 2NightShow» με το τραγούδι του; Πώς σχολιάζει τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision; Του έχει μείνει κάποια «πικρία» από τον διαγωνισμό τραγουδιού και ποια είναι η προϋπόθεση για να συμμετάσχει;

Επίσης, μιλάει για την εμπειρία του ως coach στην ομάδα του Κωνσταντίνου Αργυρού στο «The Voice», εξηγεί πώς προέκυψε η δυνατή φιλία του με την Antigoni και ανακοινώνει το ατμοσφαιρικό live που ετοιμάζουν με την Τάμτα, στην Τεχνόπολη.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Αντώνη Παπαηλία. Ποια είναι η «Λόλα», το φιλόδοξο «τσικάκι» του Τόνι Σφήνου;

Ο ταλαντούχος καλλιτέχνης μιλάει για την απόφαση που πήρε να αφήσει την Κω για να κυνηγήσει το όνειρό του στην Αθήνα, τις σπουδές στην Υποκριτική, τα «ακροβατικά» του βήματα στο θέατρο και την πρώτη του τηλεοπτική δουλειά στο «Πολύ την Κυριακή».

Ποιο τραγούδι του Πάνου Κιάμου «σημάδεψε» την απόφασή του να μετακομίσει στην πρωτεύουσα;

Πότε «γεννήθηκε» η «Λόλα» και ποιος είναι ο απώτερος σκοπός αυτής της περσόνας; Νιώθει έτοιμος να συμμετάσχει σε τηλεοπτικό σήριαλ; Τέλος, μιλάει για τη δυνατή φιλία του με τον Τόνι Σφήνο, που κρατάει 12 χρόνια, και τις καλοκαιρινές τους εμφανίσεις, στο «Club 22».

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30





Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Μπαπέ: Η Λίβερπουλ “στοχεύει” σε μεταγραφή που σπάει ρεκόρ

Δίκη Πισπιρίγκου - Διευθύντρια Παιδιατρικής Παίδων: Δεν δικαιολογείται ο θάνατος της Τζωρτζίνας

Φωτιά στο Μεταξουργείο: “Λαμπάδιασε” μαγαζί με εύφλεκτα υλικά (εικόνες)