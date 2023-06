Τεχνολογία - Επιστήμη

Πέθανε ο Ντένης Πλέσσας

Θλίψη προκάλεσε η απώλεια του Ντένη Πλέσσα, ισχυρό άνδρα της Lockheed Martin.

Έφυγε από τη ζωή ο Ντένης Πλέσσας, μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Ο Ντένης Πλέσσας-Λεωνίδης ήταν αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων Ευρώπης, Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Αμερικής Lockheed Martin Aeronautics/International.

Αποφοίτησε από την Αμπέτειο Σχολή το 1968. Στην Αίγυπτο ασχολήθηκε με το Φοιτητικό κίνημα και υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος των Ελλήνων Φοιτητών Καΐρου, και αργότερα επίτιμος Προεδρος. Επίσης διετέλεσε βαθμοφόρος του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Καΐρου, και υπήρξε «Πρόσκοπος Έθνους».

Ο Ντένης Πλέσσας-Λεωνίδης είχε πάνω από 4 δεκαετίες ενασχόλησης με την Αεροναυπηγική Βιομηχανία. Η καριέρα του περιελάμβανε συμμετοχή στους τομείς Marketing Management και Στρατηγικής Marketing (Διοίκησης marketing), δημιουργίας αεροναυπηγικών εγκαταστάσεων συντήρησης και αεροναυπηγικών τροποποιήσεων, δημιουργίας κοινο- πραξιών και στρατηγικών συμμαχιών για σημαντικά διεθνή προγράμμα- τα. Συντόνισε και ανέπτυξε εταιρικά προγράμματα στρατηγικού marketing με νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες που οδήγησαν στη δημι- ουργία κοινοπραξιών, συμμαχιών και πωλήσεων αεροσκαφών στην Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή και Αμερική.

Ήταν κάτοχος πτυχίου B.Sc. στην Αεροναυπηγική από το Πολυτεχνείο του Καΐρου (1973), με ισοτιμία B.Sc. πτυχίου από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (1973).

Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών των σπουδών στην Αγγλία αποκόμισε πτυχίο M.Sc. (1974) με αντικείμενο Aircraft Design.

Το 1975 M.Sc./ MCIT στη Μηχανολογία των Αερομεταφορών στο Cranfield Institute of Technology. Το 1976 αποκόμισε πτυχίο M.Sc./D.I.C στον τομέα του Management Science και Management Systems από το Imperial College of Science & Technology – London University.

Το 1991 παρακολούθησε και αποφοίτησε επιτυχώς από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) στο Πρόγραμμα « Senior Executive Management Leadership» .

Εργάσθηκε για επτά περίπου χρόνια στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία όπου οργάνωσε τα τμήματα εκπαίδευσης, προγραμματισμού και marketing. Διαπραγματεύθηκε και υπέγραψε σημαντικά συμβόλαια με την USAFE, τη NAMSA και άλλους οργανισμούς του ΝΑΤΟ ως επίσης την Airbus, Aerospatiale, Aeritalia κλπ.

Προσελήφθη από την Lockheed Aircraft Service Company τον Αύγουστο 1983 με περιοχή ευθύνης τη Μέση Ανατολή.

Τον Απρίλιο του 1985 προήχθη σε Διευθυντή Κυβερνητικών προγραμμάτων για τη Μέση Ανατολή και Αφρική στη Lockheed Aircraft Service Company.

Το Δεκέμβριο του 1988 προήχθη σε Διευθυντή διεθνών προγραμμάτων Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Από το 1991 είναι Αντιπρόεδρος International Projects αναφερόμενος τόσο στη Lockheed Corporation Interna- tional (LCISA) όσο και τη Lockheed Aircraft Service (LAS).

Το 1995 ανέλαβε Vice President International Business Development για την Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρι- κή για την Lockheed Martin Aeronautics International (LMAI) και από το 1997 σαν περιφερειακός Vice President Operations.





