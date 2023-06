Πολιτική

Qatar Gate - Καΐλή: ελεύθερη να ταξιδεύει εντός Σέγκεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βελτιώνονται οι περιοριστικοί όροι για την Εύα Καΐλή, που μπορεί να ταξιδεύει ελεύθερα στην Ευρώπη.

-

Βελτιώθηκαν οι περιοριστικοί όροι για την Εύα Καϊλή.

Η ευρωβυλευτής, είναι πλέον ελεύθερη να ταξιδεύει εντός Σένγκεν χωρίς περιορισμούς είναι η Εύα Καϊλή.

Η αποφαση αυτή ελήφθη από το εφετείο των Βρυξελλών όπως ανακοίνωσαν σήμερα (27/6) οι δικηγόροι της Σβεν Μαρί και Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να γυρίσει και στην Ελλάδα, εφόσον το επιθυμεί.

«Με απόφαση του Εφετείου των Βρυξελλών, η κυρία Εύα Καϊλή μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα στον χώρο Σένγκεν χωρίς την άδεια της ανακριτικής αρχής», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η απόφαση αυτή έρχεται ένα μήνα μετά την απόφαση των βελγικών αρχών να της αφαιρεθεί το βραχιολάκι ηλεκτρονικής παρακολούθησης.

Η Ελληνίδα ευρωβουλευτής πρόσφατα θεάθηκε στο κτίριο του Ευρωκοινοβουλίου μαζί με την κόρη της.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Η 12χρονη κατέθεσε ότι ο 54χρονος βίασε και άλλη ανήλικη

Τουρκία σε ΝΑΤΟ: τα “Στενά” να αναφέρονται ως “τουρκικά” στενά

Πέθανε ο Ντένης Πλέσσας