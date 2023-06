Πολιτική

Qatar Gate: Προσφυγή της Καϊλή για την παραβίαση της ασυλίας της

Η ανακοίνωση των δικηγόρων της Εύας Καϊλή για την προσφυγή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Η Κα Εύα Καϊλή προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μεταξύ άλλων, για την παραβίαση της κοινοβουλευτικής της ασυλίας διότι παρακολουθείτο από τις μυστικές υπηρεσίες κατά την περίοδο που συμμετείχε στην επιτροπή PEGA, η οποία θεσμικώς ερευνούσε την ύπαρξη παράνομου λογισμικού που παρακολουθούσε τις κινήσεις των ευρωβουλευτών και των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι της Σβεν Μαρί και Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο δικηγόρων: «Η δημοσιοποίηση αυτής της είδησης προκάλεσε αρκετό ενδιαφέρον, παρόλο που υπήρξαν κάποια, συγκεκριμένα μέσα, που συστηματικά βάλλουν κατά της Κας Καϊλή, που την κατηγόρησαν για την δημιουργία σεναρίων συνωμοσίας! Αλλά τα συνταρακτικά νέα που ακολούθησαν, σύμφωνα με τα οποία ακόμα και ο δικαστής-ανακριτής Μισέλ Κλεζ παρακολουθείτο, τους άφησαν άφωνους!!

Δεν υπάρχει κανένα σενάριο συνωμοσίας, φαίνεται πως η πικρή αλήθεια είναι ότι στις Βρυξέλλες, την πρωτεύουσα της Ευρώπης, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις του Αραβικού Κόλπου, της Βόρειας Αφρικής, της Αραβικής Χερσονήσου έχουν εγκατασταθεί, το θύμα των οποίων είναι σήμερα η Κα Καϊλή, αύριο οι δικαστές και οι εισαγγελείς, την μεθαύριο ποιός;».

