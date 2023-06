Αθλητικά

“Το Πρωινό” - Νίκος Παππάς: η υποψηφιότητα, ο ΣΥΡΙΖΑ και το “τέρας του φασισμού” (βίντεο)

Δεύτερες και τρίτες σκέψεις για την υποψηφιότητα στον Δήμο Αθηναίων, που φαίνεται πως "ναυαγεί". Όλα όσα δήλωσε ο Νίκος Παππάς στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1.

Ο μπασκετμπολίστας Νίκος Παππάς, μίλησε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 για την απόφασή του να μην κατέβει υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων με τον ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την προσωπική του ζωή.

Όπως ανέφερε αρχικά ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού, το να “κρεμάσει τα παπούτσια” ήταν απόφαση δική του ασχέτως αν η ομάδα ήθελε να ανανεώσει το συμβόλαιό του ή όχι.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην επιθυμία του να θέσει υποψηφιότητα για τον Δήμο Αθηναίων, και ανέφερε: «Ήταν κάτι που μπήκε στο μυαλό μου, τελευταία μπήκε αυτή η ιδέα. Πήρα την πρωτοβουλία να ξεκινήσω κάποιες διαδικασίες. Αυτό που έχω αντιληφθεί είναι ότι δεν είναι έτσι αγνό και αθώο το περιβάλλον αυτό, είναι λίγο τοξικό για εμένα. Θέλησα να ασχοληθώ για να προσφέρω, χωρίς καμία ιδιοτέλεια. Έχει ακόμα δρόμο, θα δούμε αν θα το κάνω. Ο κ. Τσίπρας με στήριξε δημόσια, από εκεί και πέρα είναι ένα κόμμα με το οποίο ουδέποτε είχα κάποια αλληλεπίδραση στο παρελθόν. Μάλιστα διάφορες κινήσεις, δεν με εξέφραζαν απόλυτα».

Ο διεθνής Έλληνας μπασκετμπολίστας τοποθετήθηκε για την αύξηση της ακροδεξιάς με την είσοδο κομμάτων στην βουλή που σχηματιστηκε όπως η ΝΙΚΗ και οι Σπαρτιάτες: «Για να ειμαι ειλικρινης, δεν μου προκάλεσε καμία έκπληξη. Ας μην υποκρινόμαστε και πέφτουμε από τα σύννεφα, Ξέρουμε ότι το τέρας του φασισμού υπάρχει έξω και επιβιώνει. Νομίζω πλέον είναι στο χέρι μας να το ρίξουμε στον βόθρο της ιστορίας μια και καλή».

