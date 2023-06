Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο - Μητσοτάκης: Θητεία αποτελεσματικότητας και αλμάτων

Το στίγμα της δεύτερης θητείας έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού, στην οποία μοιράστηκαν οι "μπλε φάκελοι".

Θητεία αποτελεσματικότητας και μεγάλων αλμάτων χαρακτήρισε την δεύτερη κυβερνητική του θητεία ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, στο Μέγαρο Μαξίμου, απορρίπτοντας τυχόν σημάδια έπαρσης και αυταρέσκειας από τα στελέχη της κυβέρνησης.

«Δεν έχουμε δικαίωμα να απογοητεύσουμε τους πολίτες που μας εμπιστεύτηκαν» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και συνέστησε λίγα λόγια και πολύ δουλειά, λέγοντας χαρακτηριστικά πως το κυβερνητικό μας έργο δεν θα πρέπει να θυσιάζεται στον βωμό της επικοινωνίας.

«Αντίπαλοί μας μόνο τα προβλήματα και τα τυχόν λάθη» είπε, σημειώνοντας πως «Η κοινωνία μας παρέδωσε τη σκυτάλη του μέλλοντός της» και ότι «ξεκινάμε υπεύθυνα αλλά και αισιόδοξα».

Ο Κυρ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι το πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης θα είναι η μετεξέλιξη του Επιτελικού Κράτους, έτσι ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό και το δεύτερο θα αποτυπώνει κεντρικές οικονομικές δεσμεύσεις όλης της τετραετίας, όπως την επαναφορά της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στον πλήρη έλεγχο του δημοσίου, καθώς είχαν τεθεί υπό τον έλεγχο του υπερταμείου από τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και την υποχρεωτική κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων των κομμάτων.

Ο πρωθυπουργός ιεράρχησε εκ νέου τις τέσσερις μεγάλες προτεραιότητας της τρέχουσας τετραετίας, δηλαδή, όπως είπε:

Καλύτεροι Μισθοί

Καλύτερο Δημόσιο Σύστημα Υγείας

Καλύτερο Κράτος και

Μια καλύτερη ζωή σε μια ισχυρή Ελλάδα.

Τόνισε στους υπουργούς του δε ότι «οι μπλέ φάκελοι που βρίσκονται μπροστά σας περιέχουν συνολικά 120 μεταρρυθμίσεις, 79 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης και 959 επιχειρησιακές δράσεις με ορίζοντα τετραετίας».

«Είμαστε υπηρέτες του δημοσίου συμφέροντος άρα είμαστε υπηρέτες όλων των πολιτών» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφερόμενος στο εκλογικό αποτέλεσμα της προηγούμενης Κυριακής αλλά και την είσοδο πολλών μικρότερων κομμάτων στη Βουλή, ο πρωθυπουργός επεσήμανε με νόημα ότι πολύ σχηματισμοί δεν σημαίνουν κατ΄ ανάγκην δημοκρατική πολυφωνία αλλά πολλές φορές διαμορφώνουν μια πολιτική κακοφωνία.

Συγκεκριμένα, ξεκινώντας την εισήγησή του στην πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η σημερινή συνεδρίαση πραγματοποιείται στο φως μιας τεράστιας εκλογικής νίκης, «μιας νίκης χωρίς προηγούμενο γιατί πράγματι δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα κυβέρνησης που να κατακτά μία δεύτερη συνεχή τετραετία και μάλιστα με αυξημένα ποσοστά και με τεράστιες διαφορές από τους κύριους πολιτικούς της αντιπάλους».

«Είμαστε περήφανοι αλλά είμαστε και ευγνώμονες στον ελληνικό λαό για την επιλογή του. Χωρίς προηγούμενο όμως είναι και οι ευθύνες τις οποίες αναλαμβάνουμε. Οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές, το γνωρίζετε καλά κι έχουμε χρέος να τις εκφράσουμε καθώς αυτές προέρχονται από ένα ευρύ λαϊκό ρεύμα το οποίο μας εμπιστεύθηκε», πρόσθεσε.

Ο κ. Μητσοτάκης επεσήμανε ότι ταυτόχρονα οι Ελληνίδες και οι Έλληνες καταδίκασαν τις ψεύτικες υποσχέσεις αλλά τις διχαστικές τακτικές προκρίνοντας τις ρεαλιστικές πολιτικές που στηρίζονται σε σχέδιο και οδηγούν πάντα σε μετρήσιμο αποτέλεσμα, εγκρίνοντας παράλληλα με ωριμότητα συμπεριφορές που προτάσσουν την ειλικρίνεια και οικοδομούν σχέσεις εμπιστοσύνης.

Υπογράμμισε ότι ο τόπος θα είχε ήδη μία αυτοδύναμη κυβέρνηση από τον Μάιο αν δε μεσολαβούσε η περιπέτεια της απλής αναλογικής, ένα αρνητικό πείραμα με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες είπε και έκανε ειδική αναφορά στην αποχή, τη χαλαρή ψήφο και την επιλογή κάποιων μικρότερων κομμάτων.

Αποδείχθηκε έτσι ότι όπως είχε επισημάνει και προεκλογικά, ότι «πολλοί σχηματισμοί στη Βουλή δε σημαίνουν κατ' ανάγκη δημοκρατική πολυφωνία αλλά ίσως να προκαλούν πολιτική κακοφωνία. Σε κάθε περίπτωση όμως ο πολίτευμά μας ξέρει πολύ καλά να αυτοπροστατεύεται και πάντα ο κοινοβουλευτισμός έχει τη δύναμη να αποκαλύπτει τα ψεύτικα είδωλα», τόνισε.

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στις τέσσερις βασικές κατευθύνσεις της κυβέρνησης: καλύτεροι μισθοί, καλύτερη δημόσια υγεία, ένα καλύτερο κράτος, μια καλύτερη ζωή σε μία ισχυρή Ελλάδα. «Προφανώς το πρόγραμμά μας είναι πολύ πιο πλούσιο και πολύ πιο ευρύ. Θα αναλυθεί εκτενώς στις προγραμματικές δηλώσεις. Μπροστά σας βρίσκονται ήδη οι γνωστοί μπλε φάκελοι οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν όλες τις προτεραιότητες ανά χαρτοφυλάκιο», ανέφερε.

Ενδεικτικά πρόσθεσε ότι «συνολικά σε αυτούς τους μπλε φακέλους συμπεριλαμβάνονται 120 μεταρρυθμίσεις, 79 ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και 959 συνολικά επιχειρησιακές δράσεις».

Μίλησε για τη συγκρότηση ενός συνολικά συνεκτικού και πλούσιου κυβερνητικού σχεδίου με ορίζοντα τετραετίας.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε στη συνέχεια ότι θα ξεκινήσει άμεσα τις επισκέψεις του στα υπουργεία αρχής γενομένης σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών, που εκ των πραγμάτων βρίσκεται στην καρδιά του κυβερνητικού σχεδιασμού για τη νέα τετραετία.

«Το κοινωνικό κράτος πρέπει να είναι ένα κράτος το οποίο στηρίζεται σε γερά οικονομικά θεμέλια κι έχουμε αποδείξει ότι αυτή την πολιτική μόνο εμείς μπορούμε να την υπηρετήσουμε», είπε.

Έκανε μια σύντομη αναφορά στους νόμους που ψηφίστηκαν στην πρώτη κυβερνητική θητεία επισημαίνοντας πως τώρα οι στόχοι είναι πιο φιλόδοξοι και αφορούν και την εφαρμογή των νόμων που ήδη έχουν ψηφιστεί. «Η αποστολή δεν τελειώνει στη νομοθέτηση, αρχίζει στη νομοθέτηση και ολοκληρώνεται μόνο με χειροπιαστό έργο», υπογράμμισε.

Ανέφερε ότι το πρώτο νομοσχέδιο θα αφορά τη μετεξέλιξη του σχήματος του επιτελικού κράτους, το δεύτερο θα αποτυπώνει κεντρικές οικονομικές δεσμεύσεις (μεταξύ αυτών επαναφορά στον έλεγχο του Δημοσίου της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ αλλά και κοστολόγηση από ανεξάρτητο φορέα των προγραμμάτων των κομμάτων, όπως και κάλυψη πολύ επίκαιρων έκτακτων κοινωνικών αναγκών).

Χαίρομαι γιατί το νέο σχήμα διατάσσει τις δυνάμεις μας με βάση τους κεντρικούς μας στόχους είπε και αναφέρθηκε στη συμμετοχή περισσότερων γυναικών, στην αναδιάταξη επιτυχημένων υπουργών αλλά και στην ευκαιρία που δίνεται σε νέα στελέχη να διακριθούν, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη ευθύνη.

«Λίγα λόγια πολλή δουλειά, πετυχημένος υπουργός είναι αυτός ο οποίος μιλά για το έργο του αλλά και αυτός που υπερασπίζεται συνολικά την κυβερνητική πολιτική», υπογράμμισε, επισημαίνοντας ότι το έργο δεν πρέπει να θυσιάζεται στο βωμό της επικοινωνίας και ο νοών νοείτο!

Ολοκληρώνοντας υπογράμμισε ότι θα γίνει διαχείριση στο κοινοβουλευτικό πεδίο των συνεπειών του επιθανάτιου ρόγχου της απλής αναλογικής ενώ στο πεδίο της κοινωνίας αντίπαλοι είναι μόνο τα προβλήματα τα οποία δεν έχουν χρώμα.

Τόνισε ακόμη ότι «η αντιπολίτευση του εαυτού μας δεν είναι σχήμα λόγου», ότι ξεκινά η νέα θητεία με υπευθυνότητα και αισιοδοξία την οποία θητεία θα ήθελε να ονομάσουν «θητεία της αποτελεσματικότητας αλλά και των μεγάλων αλμάτων που πρέπει να κάνει η χώρα για να αρπάξει τις μεγάλες ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά της».

Το ΚΚΕ αναφέρει σε σχόλιό του για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο: «Όπως είχε τονίσει προεκλογικά το ΚΚΕ, η θητεία της νέας κυβέρνησης της ΝΔ έχει ως κύρια ατζέντα την υλοποίηση των αντιλαϊκών όρων και προαπαιτούμενων του Ταμείου Ανάκαμψης που κάθε άλλο παρά οδηγούν σε "καλύτερους μισθούς, υγεία και κράτος" προς όφελος του λαού. Άλλωστε ένα από τα πρώτα νομοσχέδια της κυβέρνησης είναι η περαιτέρω προώθηση της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία, στο όνομα της κάλυψης των μεγάλων κενών στο ΕΚΑΒ, δηλαδή η επιτάχυνση της πολιτικής που έχει δημιουργήσει τη σημερινή κατάσταση».

