Life

“Πρόσωπο με πρόσωπο”: Τα 8 κόμματα της Βουλής και οι 100 πρώτες μέρες της κυβέρνησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν απόψε τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

-

Πρόσωπα της Πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους στην εκπομπή «Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για τις πρώτες 100 ημέρες;

Τι έχουν να περιμένουν οι πολίτες από τη Βουλή των 8 κομμάτων;

Στα ερωτήματα, απαντούν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Δημήτρης Καιρίδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς και ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ –ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ.

«Πρόσωπο με πρόσωπο», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, την Πέμπτη 29 Ιουνίου στις 23:00.

#ProswpoMeProswpo





Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου - Δέσποινα Μανδρανή