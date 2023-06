Πολιτική

Exit Poll (100%): Βουλή με 8 κόμματα - Ποσοστά και έδρες

Ποιο κόμμα δεν καταφέρνει να μπει στην Βουλή, ποιό επιτυγχάνει οριακά την είσοδο στο Κοινοβούλιο. Η ανάλυση για τις έδρες κάθε κομματος.

Διαφορά τουλάχιστον 20 μονάδων της Νέας Δημοκρατίας από τον ΣΥΡΙΖΑ αναδεικνύει η εκτίμηση του 100% του exit poll, με την ΝΔ να αναδεικνύεται αυτοδύναμη Κυβέρνηση με 156 έως 161 βουλευτές.

Σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση του exit poll, φαίνεται ότι η Πλεύση Ελευθερίας θα καταφέρει τελικώς να μπει στην Βουλή, κάτι που δεν φαίνεται να επιτυγχάνει το ΜέΡΑ25 του Γιάνη Βαρουφάκη.

Η μεγάλη έκπληξη των εκλογών είναι το ποσοστό που συγκέντρωσαν οι Σπαρτιάτες, που αναμένεται να εκπροσωπηθούν στην νέα Βουλή με 12 βουλευτές.

Το ΠΑΣΟΚ κινείται κοντά στα ποσοστά που συγκέντρωσε τον Μάιο, ενώ ενισχυμένο σε σχέση με τις εκλογές του Μαΐου εμφανίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Στην Βουλή μπαίνουν και η Ελληνική Λύση και η ΝΙΚΗ, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για 8κομματική Βουλή.

Με επεξεργασμένο το 100% των ερωτηματολογίων των χιλιάδων ψηφοφόρων που πήραν μέρος στο exit poll, τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν τα κόμματα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, εκτιμώνται ως εξής:

Νέα Δημοκρατία : 39% - 42%

: 39% - 42% ΣΥΡΙΖΑ: 16,3% - 19,3%

ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής: 11,2% - 13,2%

11,2% - 13,2% ΚΚΕ: 6,5% - 8,5%

Σπαρτιάτες: 3,6% - 5,6%

3,6% - 5,6% Ελληνική Λύση: 3,6% - 5,63%

ΝΙΚΗ: 2,7% - 4,7%

Πλεύση Ελευθερίας: 2,1% - 4,1%

ΜέΡΑ25: 1,4% - 3,4%

Αν μπουν στην Βουλή 9 κόμματα, δηλαδή και το ΜέΡA25 του Γιάνη Βαρουφάκη, η ΝΔ θα έχει 156-157 έδρες, ενώ αν τελικώς μπουν 8 κόμμα στην Βουλή, η Νέα Δημοκρατία θα έχει 160-161 έδρες.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Marc, Θωμά Γεράκη, οι μέσες τιμές για τις εκτιμήσεις εδρών, είναι:

Νέα Δημοκρατία: 158

ΣΥΡΙΖΑ: 47

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής: 33

ΚΚΕ: 20

Ελληνική Λύση: 12 λυση

Σπαρτιάτες: 12

ΝΙΚΗ: 10

Πλεύση Ελευθερίας: 8 έδρες (αν μπει)