Κοινωνία

Μύκονος: Στη “φάκα” σπείρα που έκλεβε βίλες - Πώς δρούσαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ΕΛΑΣ εξάρθρωσε σπείρα που έκλεβε βίλες στη Μύκονο. Ξεπερνάει τις 450 χιλιάδες ευρώ η λεία τους

-

Η ΕΛΑΣ προχώρησε στην εξάρθρωση σπείρας τα μέλη της οποίας διέπρατταν συστηματικά κλοπές από κατοικίες-βίλες στη Μύκονο

Όπως εξακριβώθηκε πρόκειται για 6μελή εγκληματική ομάδα-σπείρα, εκ των οποίων το περασμένο Σάββατο (24 Ιουνίου 2023) συνελήφθη επ' αυτοφώρω έπειτα από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που οργάνωσε η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μυκόνου, ένας αλλοδαπός ηλικίας 27 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των δύο αρχηγικών μελών (αλλοδαπού ηλικίας 41 ετών και ημεδαπού 27 ετών).

Σημειώνεται ότι, ο 27χρονος δράστης εντοπίστηκε από αστυνομικούς, που είχαν στήσει ενέδρα, και συνελήφθη την στιγμή που αποχωρούσε από συγκρότημα κατοικιών όπου είχε διαπράξει κλοπή, από κοινού με δύο συνεργούς του, έχοντας στην κατοχή του φορητό κουτί ασφάλειας (safe box).

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 27χρονος αντιστάθηκε σθεναρά κατά την ακινητοποίησή του.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα η οποία περιλαμβάνει τα αδικήματα της σύστασης - συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, διάπραξης διακεκριμένων κλοπών καθώς και βίας κατά υπαλλήλων -δικαστικών λειτουργών.

Ο τρόπος δράσης της σπείρας

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τα τέλη Μαΐου τα δύο αρχηγικά μέλη είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με τη συμμετοχή των υπολοίπων δραστών και χαρακτηριστικά δομημένης σπείρας, έχοντας ως ορμητήριο πολυτελή κατοικία διαμονής, δρούσαν στοχευμένα με διακριτούς ρόλους και διέπρατταν κλοπές- διαρρήξεις σε κατοικίες - βίλες του νησιού, κατά κανόνα, όταν οι ιδιοκτήτες ή οι ένοικοι αυτών απουσίαζαν προσωρινά.

Οι δράστες αφαιρούσαν χρήματα και τιμαλφή μεγάλης αξίας, καθώς και κουτιά ασφαλείας (safe box) με το περιεχόμενο τους.

Από την αποδόμηση της εγκληματικής τους δραστηριότητας εξιχνιάστηκαν 14 περιπτώσεις κλοπής, ενώ η αξία των αντικειμένων και χρημάτων που αφαίρεσαν εκτιμάται ότι υπερβαίνει 455.000,00 ευρώ.

Στην κατοικία όπου διέμεναν οι δράστες και σε όχημα που χρησιμοποιούσαν βρέθηκε σημαντικός αριθμός αντικειμένων, τα οποία κατασχέθηκαν και σταδιακά αναγνωρίζονται ως προϊόντα κλοπής. Επίσης, βρέθηκαν διαρρηκτικά μέσα, εργαλεία αξιολόγησης χρυσών αντικειμένων, και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, ενώ η διερεύνηση υπόθεση συνεχίζεται προκειμένου να διασαφηνιστεί τυχόν εγκληματική τους δραστηριότητα και άλλες χρονικές περιόδους.

Από την ΕΛΑΣ σημειώνεται ότι, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου, έχουν τεθεί σε εφαρμογή από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Κυκλάδων, Α' & Β' Δωδεκανήσου ειδικές αστυνομικές δράσεις για την αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών.

Οι δράσεις αυτές βρίσκονται σε εξέλιξη και η δέσμη μέτρων που εφαρμόζεται περιλαμβάνει την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση των όλων των αστυνομικών μονάδων και τη διενέργεια συστηματικών και κατά περίπτωση, εξειδικευμένων ελέγχων, με στόχο:

-την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και μικροεγκληματικότητας

-τη συστηματική αστυνόμευση των τουριστικών περιοχών

-την αυξημένη επιχειρησιακή ανταπόκριση σε έκτακτα περιστατικά

-τη διασφάλιση ενός σταθερού και ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες και τους επισκέπτες των νησιών μας, καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας θερινής περιόδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός – 12χρονη: Προφυλακίστηκε ακόμη ένας κατηγορούμενος

Βόλος - Δάγκωμα οχιάς: Στη ΜΕΘ η 4χρονη

Παναθηναϊκός: Τρεις δεξιούς μπακ “βλέπει” το τριφύλλι