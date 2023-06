Οικονομία

Μητσοτάκης: Έρχεται νομοσχέδιο με θετικό αντίκτυπο στα εισοδήματα των πολιτών

Τι θα περιλαμβάνει το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Όσα δήλωσε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή το ΥΠΟΙΚ.

Ολοκληρώθηκε, πριν από λίγο, η συνάντηση ανάμεσα στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης, «είχαμε μία πολύ παραγωγική συζήτηση με το οικονομικό επιτελείο. Είμαστε αισιόδοξοι για την πορεία της οικονομίας και τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης που θέλουμε να πετύχουμε και οι οποίοι αποτελούν κεντρικό στόχο της πολιτικής μας, ώστε να κάνουμε πράξη την ουσιαστική σύγκλιση με την Ευρώπη».

Σημείωσε, επίσης, ότι «είμαστε αισιόδοξοι για την σταδιακή μετατροπή του οικονομικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, ώστε να γίνει πιο παραγωγικό, πιο εξωστρεφές, πιο καινοτόμο και είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτό θα έχει θετικό αντίκτυπο στα εισοδήματα των πολιτών, κυρίως των χαμηλόμισθων συμπολιτών μας».

Ειδική αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στο νομοσχέδιο που θα έρθει σύντομα στην Βουλή και όπως τόνισε «πριν από τις θερινές διακοπές θα έχει ψηφιστεί το πρώτο νομοσχέδιο που θα αποτυπώνονται οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης και θα αφορά το 2024, με πολλές από αυτές θα έχουν θετικό αντίκτυπο στα εισοδήματα των πολιτών».

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι «είμαστε αισιόδοξοι αφού πατάμε στα γερά θεμέλια που μπήκαν την περασμένη 4ετία. Έχουμε ένα πολύ θετικό εκλογικό αποτέλεσμα για την χώρα και για την οικονομία της Ελλάδος και στέλνει ένα μήνυμα εμπιστοσύνης, ελπίδας και προοπτικής».

Σε ότι αφορά το επικείμενο νομοσχέδιο, ο Κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι «συζητήσαμε με τον πρωθυπουργό το πλαίσιο για το πρώτο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί από το υπουργείο Οικονομικών στην Βουλή και θα αφορά την εκπλήρωση των βασικών δεσμεύσεων της ΝΔ πριν από τις εκλογές.

Με τον τρόπο αυτό απαντάμε και σε όσους αμφισβητούσαν την αξιοπιστία των υποσχέσεών μας και μένουμε πιστοί στο δρόμο που είχαμε ανοίξει να λέμε λίγα και να τα κάνουμε όλα».

Στην συνάντηση συμμετείχαν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο υπουργός Επικρατείας 'Ακης Σκέρτσος και ο επικεφαλής του οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης.

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Δέκα ερωτήματα για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης

«Επικοινωνιακού χαρακτήρα και χωρίς να απαντά ουσιαστικά στα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και στις μελλοντικές προκλήσεις», χαρακτηρίζει τη συνάντηση που είχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στο υπουργείο Οικονομικών, με το νέο υπουργό, Κωστή Χατζηδάκη, ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Σε σχόλιο του, ο Τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «τα δύσκολα είναι μπροστά» και θέτει 10 βασικά ερωτήματα προς τη κυβέρνηση για να απαντήσει:

πως και με βάση ποιά στοιχεία ο υπουργός Οικονομικών αναθεώρησε προς τα πάνω το στόχο για ανάπτυξη την τετραετία με Μ.Ο. 3%, όταν το μεσοπρόθεσμο αναφέρεται σε Μ.Ο. 2 6%

πως θα κάνει πράξη την αύξηση των μισθών κατά 25%, όταν στο μεσοπρόθεσμο προβλέπουν 13%

πως θα αντιμετωπίσει την εκτεταμένη φοροδιαφυγή, που σύμφωνα με τις δηλώσεις του Διοικητή της Τ.τ.Ε. αλλά και τα στοιχεία της Ε.Ε. κατατάσσει τη χώρα μας πρωταθλήτρια στην απώλεια δημοσίων εσόδων

πως θα αντιμετωπίσει τη μείωση των εισοδημάτων, που σύμφωνα με το ΟΟΣΑ το 2022 είχαν απώλεια ύψους 7,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων αυξήσεων σε σχέση με τον πληθωρισμό, αλλά και της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

πως θα παρέμβει για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, ώστε να αντιμετωπιστεί το διευρυνόμενο έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών

πως και αν θα διαπραγματευτεί την ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως κατ' επανάληψη έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ

πως θα προσελκύσει νέες παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να καλύψει το διαπιστωμένο επενδυτικό κενό με μεγάλη απόκλιση από τις χώρες της Ε.Ε.

πως θα αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό των κερδών και την ασυδοσία των κερδοσκόπων, που αυξάνουν μήνα το μήνα τις τιμές των τροφίμων, αλλά παράλληλα και τα έσοδα του Δημοσίου

πως θα αντιμετωπίσει το συνεχώς διευρυνόμενο άνοιγμα των επιτοκίων, που έχει φέρει σε δεινή θέση τους δανειολήπτες

πως, τελικά, εξηγείται η αύξηση του δημοσίου χρέους κατά 45 δισεκ. και η αφαίμαξη των διαθέσιμων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

«Για μείωση Φ.Π.Α και κατάργηση τέλους επιτηδεύματος δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι, καθώς ως γνωστόν έχουν υλοποιηθεί με βάση τις εξαγγελίες του 2019», καταλήγει το σχόλιο του Τομέα Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

