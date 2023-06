Οικονομία

ΥΠΟΙΚ - Χατζηδάκης: Οι έξι μεγάλοι στόχοι για την νέα τετραετία

Τους στόχους για οικονομία την ερχόμενη τετραετία παρουσίασε ο νέος Υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης κατά την τελετή παραλαβής-παράδοσης του χαρτοφυλακίου από την υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Αμέσως μετά απο την ορκωμοσία της Κυβέρνησης, ξεκίνησαν οι τελετές παράδοσης χαρτοφυλακίου από τους υπηρεσιακούς υπουργούς και παραλαβής καθηκόντων απο τις νέες πολιτικές ηγεσίες των υπουργείων, όιπως αυτές ορίστηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τους έξι βασικούς στόχους της πολιτικής που θα ακολουθήσει το νέο ενισχυμένο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ανακοίνωσε κατά την τελετή παράδοσης-παραλαβής ο υπουργός Κωστής Χατζηδάκης.

Ο νέος υπουργός εξήρε την πολύ καλή δουλειά του προηγούμενου οικονομικού επιτελείου σε όλα τα πεδία, ενώ προανήγγειλε ότι με προεδρικό διάταγμα θα καθορισθούν οι αρμοδιότητες του διευρυμένου πλέον ρόλου τους που θα είναι «περισσότερο στρατηγικό και που θα οδηγήσει σε πιο σφαιρική αντιμετώπιση της οικονομίας και των επενδύσεων» όπως ανέφερε.

Ο υπουργός αναφέρθηκε σε ένα μεγάλο παράθυρο ευκαιρίας το οποίο ανοίγει μετά τις εκλογές, το οποίο και πρέπει να εκμεταλλευτεί η χώρα,και επεσήμανε πως το νέο επιτελείο πρέπει να χτίσει πάνω στις επιτυχίες της προηγούμενης τετραετίας. Έκανε σαφές ότι θα γίνουν σεβαστοί οι κανόνες της ΕΕ, ωστόσο τόνισε πως υπάρχει σοβαρό περιθώριο ευελιξίας και αυτό επιδιώκει να αξιοποιήσει.

Οι έξι στόχοι

O κ. Χατζηδάκης κατά την διάρκεια της τελετής παραλαβής, ανέλυσε τους έξι στόχους πάνω στους οποίους θα κινηθεί η οικονομική πολιτική στην τετραετία που τώρα ξεκινά.

Ο υπουργός δήλωσε πως ο πρώτος στόχος είναι πως το νέο επιτελείο θα επιδιώξει να κρατήσει τις μηχανές της οικονομίας αναμένες για να το χάσμα με το μέσο όρο ανάπτυξης 3%, οδηγώντας σε αύξηση στους μισθούς κατά 25%.

Επεσήμανε την ανάγκη να εφαρμοστούν κατάλληλες πολιτικές όπως οι φοροελαφρύνσεις που η κυβέρνηση δεσμεύτηκε προεκλογικά αλλά και την συνέχιση στήριξης της επιχειρηματικότητας ως μοχλός ανάπτυξης.

Σε αυτό το σημείο, χαρακτήρισε σημαντική την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας στους αμέσως επόμενους μήνες με οφέλη για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Ο δεύτερος στόχος είναι να υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα προσαρμογής στο Νέο παραγωγικό μοντέλο κάτι που απαιτεί την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την αντιμετώπιση δομικών αδυναμιών, κυρίως το χάσμα μεταξύ εξαγωγών και εισαγωγών. Εργαλεία θα είναι η ανάπτυξη καινοτόμων κλάδων και καινοτόμων εξαγωγών καθώς και η μείωση του δημόσιου χρέους.

Ο τρίτος στόχος είναι να στηριχθούν τα χαμηλά εισοδήματα αλλά και να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Μια διαδικασία ωστόσο, που συνδέεται με την μείωση της φοροδιαφυγής η οποία θα επιτευχθεί και μέσα από τα νέα ψηφιακά εργαλεία που προωθούνται.

«Η μείωση της μαύρης οικονομίας είναι προς το προς όφελος όλων» επεσημάνε ο Υπουργός Οικονομικών.

Ο τέταρτος στόχος είναι η ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος αλλά και των σχέσεων μεταξύ τραπεζών και νοικοκυριών – Επιχειρήσεων. Επισημάνθηκε ο θετικός ρόλος τον οποίο διαδραμάτισε ο «Ηρακλής» αλλά και ότι «δεν επαναπαυόμαστε καθώς υπάρχουν μπροστά μία σειρά από προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν».

Ο πέμπτος στόχος είναι η αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων και των Δημοσίων Επενδύσεων ειδικά για το Ταμείο Ανάκαμψης για το οποίο όπως αναφέρθηκε «δεν έχουμε ούτε λεπτό να χάσουμε».

Ο έκτος στόχος είναι η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ένα πεδίο στο οποίο, όπως ειπώθηκε, μπορούν να γίνουν πολλά περισσότερα με πολλαπλό όφελος και για το κράτος του για τις και επενδύσεις.

Οι δηλώσεις του νέου οικονομικού επιτελείου

Στο πεδίο της αξιοποίησης των κοινοτικών κονδυλίων και των δημοσίων Επενδύσεων που έχει στο χαρτοφυλάκιό του ο νέος αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης, επισημάνθηκε ότι στόχος είναι η ταχύτερη υλοποίηση όλων των επενδυτικών εργαλείων για τα οποία έγινε αναλυτική αναφορά.

Επισημαίνεται πως πέρα από το ΕΣΠΑ στις αρμοδιότητες του είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα καθώς και το σκέλος της δίκαιης μετάβασης.

Ο αρμόδιος για τα έσοδα Υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης επισήμανε τους τέσσερις άξονες δράσης στο πεδίο του. Περιλαμβάνουν τη μείωση της φοροδιαφυγής, τη σταθερή εισροή εσόδων, την υλοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης, αλλά και την επίλυση των προβλημάτων που υπάρχουν στην καθημερινότητα του πολίτη.

Ο αρμόδιος για το γενικό λογιστήριο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς επισήμανε ότι στόχος είναι να υλοποιηθεί όλο το πακέτο προεκλογικών δεσμεύσεων της κυβέρνησης. Και αυτό να γίνει παράλληλα με τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας.

