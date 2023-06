Πολιτική

Η ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης (εικόνες)

Από τους 64 που απαρτίζουν το κυβερνητικό σχήμα, οι 23 αναλαμβάνουν για πρώτη φορά ως υφυπουργοί ή υπουργοί.

Ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου και παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ορκίστηκαν στις 13:00, τα μέλη της νέας κυβέρνησης.

Απούσα από την ορκωμοσία ήταν η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία νοσεί από κορονοϊό.

Όλα τα νέα μέλη της νέας Κυβέρνησης έδωσαν θρησκευτικό όρκο, εκτός από τον υφυπουργό Εργασίας, Πάνο Τσακλόγλου, ο οποίος έδωσε πολιτικό όρκο.

«Επιτρέψτε μας να σας ευχηθούμε καλό δρόμο με δύναμη και κουράγιο» είπε από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μόλις ολοκληρώθηκε η τελετή.

Μετά την τελετή ορκωμοσίας όλων των υπουργών και υφυπουργών ξεκίνησε η διαδικασία υπογραφής του πρωτοκόλλου με πρώτους να βάζουν την υπογραφή τους την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Αμέσως μετά ακολούθησε ως πρώτος τη τάξει υπουργός ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης και αμέσως μετά ο υπουργός Εξωτερικών. Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ στη συνέχεια υπέγραψαν οι υπουργοί Άμυνας, Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας.

Το νέο υπουργικό σχήμα είναι και ηλικιακά ανανεωμένο, καθώς ο μέρος όρος ηλικίας έχει κατέβει στα 53 χρόνια και το 45% είναι από τη γενιά των σαραντάρηδων. Περιλαμβάνει 23 υπουργούς και 39 αναπληρωτές υπουργούς και υφυπουργούς. Οι 15 είναι γυναίκες και από αυτές οι 4 είναι υπουργοί, 1 αναπληρώτρια υπουργός και 10 υφυπουργοί. Στο προηγούμενο σχήμα μετείχαν μόλις 9 γυναίκες (3 υπουργοί και 6 υφυπουργοί).

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου σε πλήρη σύνθεση θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Η σύνθεση της νέας κυβέρνησης που ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έχει ως εξής:

Πρωθυπουργός: Κυριάκος Μητσοτάκης

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Υπουργός: Κωστής Χατζηδάκης

Αναπληρωτής Υπουργός: Νίκος Παπαθανάσης

Υφυπουργός: Χάρης Θεοχάρης

Υφυπουργός: Θάνος Πετραλιάς

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργός: Γιώργος Γεραπετρίτης

Υφυπουργός: Γιώργος Κώτσηρας

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Υφυπουργός: Κώστας Φραγκογιάννης

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Υπουργός: Νίκος Δένδιας

Υφυπουργός: Γιάννης Κεφαλογιάννης

Υφυπουργός: Νίκος Χαρδαλιάς

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργός: Νίκη Κεραμέως

Αναπληρωτής Υπουργός: Θοδωρής Λιβάνιος

Υφυπουργός αρμόδιος για Θέματα Μακεδονίας - Θράκης: Στάθης Κωνσταντινίδης

Υφυπουργός: Βιβή Χαραλαμπογιάννη

Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Υπουργός: Κυριάκος Πιερρακάκης

Αναπληρωτής Υπουργός με αρμοδιότητα τον Αθλητισμό: Γιάννης Οικονόμου

Υφυπουργός: Ζέττα Μακρή

Υφυπουργός: Δόμνα Μιχαηλίδου

Υπουργείο Υγείας

Υπουργός: Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Αναπληρώτρια Υπουργός: Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υφυπουργός: Δημήτρης Βαρτζόπουλος

Υφυπουργός: Μάριος Θεμιστοκλέους

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Υπουργός: Χρήστος Σταϊκούρας

Υφυπουργός: Χριστίνα Αλεξοπούλου

Υφυπουργός: Νίκος Ταχιάος

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υπουργός: Θεόδωρος Σκυλακάκης

Υφυπουργός: Νίκος Ταγαράς

Υφυπουργός: Αλεξάνδρα Σδούκου

Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργός: Κώστας Σκρέκας

Υφυπουργός: Μάξιμος Σενετάκης

Υφυπουργός: Άννα Μάνη - Παπαδημητρίου

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Υπουργός: Άδωνις Γεωργιάδης

Υφυπουργός: Βασίλης Σπανάκης

Υφυπουργός: Πάνος Τσακλόγλου

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργός: Νότης Μηταράκης

Υφυπουργός: Κώστας Κατσαφάδος

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργός: Γιώργος Φλωρίδης

Υφυπουργός: Γιάννης Μπούγας

Υπουργείο Πολιτισμού

Υπουργός: Λίνα Μενδώνη

Υφυπουργός: Χρίστος Δήμας

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Υπουργός: Δημήτρης Καιρίδης

Υφυπουργός: Σοφία Βούλτεψη

Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Υπουργός: Σοφία Ζαχαράκη

Υφυπουργός: Μαρία Κεφάλα

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Υπουργός: Λευτέρης Αυγενάκης

Υφυπουργός: Διονύσης Σταμενίτης

Υφυπουργός: Σταύρος Κελέτσης

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Υπουργός: Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης

Υφυπουργός: Γιάννης Παππάς

Υπουργείο Τουρισμού

Υπουργός: Όλγα Κεφαλογιάννη

Υφυπουργός: Έλενα Ράπτη

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Υπουργός: Δημήτρης Παπαστεργίου

Υφυπουργός: Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας

Υπουργός: Βασίλης Κικίλιας

Υφυπουργός: Χρήστος Τριαντόπουλος

Υφυπουργός: Ευάγγελος Τουρνάς

Υπουργός Επικρατείας: Μάκης Βορίδης

Υπουργός Επικρατείας: Σταύρος Παπασταύρου

Υπουργός Επικρατείας: Άκης Σκέρτσος

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντής Γραφείου Πρωθυπουργού: Γιάννης Μπρατάκος

Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: Θανάσης Κοντογεώργης

Κυβερνητικός Εκπρόσωπος: Παύλος Μαρινάκης

