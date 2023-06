Κόσμος

Σουδάν: Έκρηξη κοντά στο αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων στο Χαρτούμ

Από τον πόλεμο που ξέσπασε την 15η Απριλίου έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα στην περιοχή όπου βρίσκεται το αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων στο Χαρτούμ και έγινε αισθητή σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, όπου οι μάχες μεταξύ του σουδανικού στρατού και των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) συνεχίζονται κατά τη δεύτερη ημέρα της μουσουλμανικής γιορτής Έιντ αλ Άντχα.

Στήλες καπνού υψώνονταν πάνω από το συγκρότημα, που βρίσκεται σε κεντρική συνοικία της πρωτεύουσας του Σουδάν, ενώ κάτοικοι σε απόσταση επτά χιλιομέτρων από το σημείο δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι «ένιωσαν τους τοίχους να σείονται».

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν αποσαφηνιστεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις υπό τον στρατηγό Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν εξαπέλυσαν «αεροπορικές επιδρομές κατά των ΔΤΥ», των παραστρατιωτικών που διοικούνται από τον στρατηγό Μοχάμεντ Χαμντάν Νταγκλό, στα βορειοδυτικά προάστια του Χαρτούμ.

Από τον πόλεμο που ξέσπασε την 15η Απριλίου έχουν χάσει τη ζωή τους περισσότεροι από 2.800 άνθρωποι, σύμφωνα με τη μη κυβερνητική οργάνωση ACLED, αλλά πολλοί θεωρούν πως ο απολογισμός των θυμάτων είναι πολύ μεγαλύτερος. Περίπου 2,8 εκατομμύρια κάτοικοι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, συμπεριλαμβανομένων 645.000 που αναζήτησαν καταφύγιο σε γειτονικές χώρες, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

