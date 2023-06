Κοινωνία

Κρήτη - Καταγγελία μάγειρα: “Κάηκα με λάδι και με έβαλαν σε ψυγείο με κρέατα” (βίντεο)

Εργαζόταν σε κουζίνα ξενοδοχείου, υπέστη εγκαύματα από καυτό λάδι και τον έβαλαν σε κλιματιζόμενο χώρο με κρέατα, επειδή ήταν ανασφάλιστος. Η συγκλονιστική μαρτυρία του.

Σε μία αδιανόητη καταγγελία προέβη ένας μάγειρας που εργαζόταν στην κουζίνα ξενοδοχείου στην Κρήτη, όταν, αφού έπαθε εγκαύματα από καυτό λάδι, τον έβαλαν σε κλιματιζόμενο χώρο με κρέατα, επειδή ήταν ανασφάλιστος.

Ο 22χρονος πέρασε μία απίστευτη περιπέτεια, καθώς υπέστη εγκαύματα από καυτό λάδι σε πολλά σημεία του σώματός του και αντί οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου να φροντίσουν να διακομισθεί άμεσα σε νοσοκομείο, τον άφησαν να περιμένει σε χώρο με ωμά κρέατα επειδή ήταν ανασφάλιστος.

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε όταν ο 22χρονος μετέφερε μία κατσαρόλα με καυτό λάδι που χύθηκε πάνω του και του προκάλεσε σοβαρά εγκαύματα σε πρόσωπο και χέρια.

«Έχω αφόρητο πόνο και στα χέρια και στο πρόσωπο. Κάποιες φορές το βράδυ, όταν κοιμάμαι, είναι έντονο και δεν μιλάμε για βραστό νερό, μιλάμε για καυτό λάδι», δήλωσε στο Star ο νεαρός Βαγγέλης.

Η μητέρα του καταγγέλλει πως μέχρι να ειδοποιηθεί ο γιατρός του καταλύματος, τον έβαλαν σε έναν χώρο με ωμά κρέατα, για να περιορίσουν δήθεν τον αφόρητο πόνο από τα εγκαύματα.

«Το παιδί μου, όταν κάηκε, φώναζε ''βοήθεια, να με πάτε σε νοσοκομείο''. Οι υπεύθυνοι του απάντησαν ότι θα το φροντίσουμε εμείς και τον πήγαν στο δωμάτιο με τον κλιματισμό και τα ωμά κρέατα», υποστήριξε η μητέρα.

