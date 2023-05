Κοινωνία

Ασέλγεια σε 14χρονη: Συνταξιούχος εκπαιδευτικός συνελήφθη μετά από καταγγελία

Σε βάρος του 72χρονου σχηματίστηκε δικογραφία. Τι κατήγγειλε η ανήλικη στην Αστυνομία.

Συνταξιούχος εκπαιδευτικός συνελήφθη για ασελγείς πράξεις σε βάρος 14χρονης, στην οποία παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα. Είχε προηγηθεί καταγγελία στην Αστυνομία από την ανήλικη και την μητέρα της.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν, οι καταγγελλόμενες πράξεις συνέβησαν χθες το πρωί στο σπίτι της ανήλικης, στην περιοχή της Θέρμης Θεσσαλονίκης, όπου ο 72χρονος εκπαιδευτικός έκανε μάθημα στην 14χρονη.

Κατά την ίδια καταγγελία, εκμεταλλευόμενος ολιγόλεπτη κατάκλιση της μαθήτριας, ο συλληφθείς προέβη στις πράξεις του, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας. Η 14χρονη αντιλήφθηκε άμεσα τι είχε συμβεί, οπότε απευθύνθηκε στην μητέρα της και ακολούθησε η καταγγελία στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του 72χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για γενετήσιες πράξεις με ανήλικους ή ενώπιον τους και κατάχρηση ανηλίκου, ενώ οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης.

