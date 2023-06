Πολιτική

Σταϊκούρας: Οι προτεραιότητες για το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι πρώτες στιγμές στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ο "μπλε" φάκελος. Τι είπε για αστικές συγκοινωνίες και τρένα.

-

«Βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση των μεγάλων έργων υποδομών», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας.

«Έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα τα προηγούμενα χρόνια, στις υποδομές και στις μεταφορές αλλά οι προκλήσεις είναι μπροστά. Προβλήματα υφίστανται και πάντα θα προκύπτουν. Οφείλουμε όμως, όσο μπορούμε, να περιορίζουμε τους τυχόν κινδύνους, που κάθε φορά θα αναδεικνύονται. Οι βασικές προτεραιότητες που έχουμε θέσει είναι να υλοποιήσουμε τα μεγάλα έργα υποδομών, μεταξύ των οποίων υπάρχουν κάποια πολύ εμβληματικά στην Ελλάδα, να προωθήσουμε ακόμα περισσότερο τις «πράσινες» μεταφορικές και συγκοινωνιακές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, να προάγουμε την ασφάλεια στις υποδομές και στις μεταφορές, και να ενισχύσουμε την κινητικότητα και την προσβασιμότητα» τόνισε χαρακτηριστικά.

Για τις αστικές συγκοινωνίες και τα τρένα, ο κ. Σταϊκούρας επεσήμανε πως «προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελούν ο εκσυγχρονισμός του δικτύου και η ασφάλεια των επιβατών».

Αναφορικά με τον «μπλε» φάκελο που παρέλαβε από τον πρωθυπουργό, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών είπε: «Συνεργαζόμαστε εντατικά με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου προκειμένου να ακούσουμε και τις δικές τους θέσεις, έτσι ώστε ρεαλιστικά και αποτελεσματικά να υλοποιήσουμε με ταχύτητα και ασφάλεια, τις δεσμεύσεις που λάβαμε».

Τέλος, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ανέφερε πως οι πρώτες στιγμές στο υπουργείο, «είναι στιγμές σκληρής δουλειάς και συνεργασίας με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και τους γενικούς γραμματείς, έτσι ώστε να ενημερωθούμε αλλά και ταυτόχρονα να προετοιμαστούμε για τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης».