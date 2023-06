Κοινωνία

Τρένο “έμεινε” μέσα σε σήραγγα - Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

Ο συρμός έμεινε για ωρα χωρίς κλιματισμό και φώτα, ενώ βρισκόταν μεσα στο τούνελ. Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η εταιρεία Hellenic Train.

Μεγάλη ταλαιωπρία για εκατοντάδες επιβάτες τρένου, το οποίο έχει ακινητοποιηθεί στην σήραγγα Όθρυος, ανάμεσα σε Λαμία και Βόλο.

Πρόκειται για την αμαξοστοιχία Intercity 53, με περισσότερους από 350 επιβάτες, η οποία φαίνεται πως έχει παρουσιάσει τεχνική βλάβη.

Το τρένο πραγματοποιεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Στο σημείο μετέβησαν και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκειμένου να προσεγγίσουν τους επιβάτες και να τους προσφέρουν νερά και οποιαδήποτε άλλη βοήθεια.

Σύμφωνα με τον ΟΣΕ τα συστήματα της σήραγγας λειτουργούσαν κανονικά και το τεχνικό πρόβλημα αφορούσε τροχαίο υλικό και όχι τις εγκαταστάσεις

Σε ανακοίνωση της, η Hellenic Train, αναφέρει τα εξής:

"Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι σήμερα Πέμπτη 29 Ιουνίου, στις 12:45, η αμαξοστοιχία 53, που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Αθήνα ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος στη σήραγγα «Όθρυς», στη γραμμή καθόδου. Πρόκειται για τη δίδυμη σήραγγα μήκους 6.5 χιλιομέτρων, μεταξύ Δομοκού και Λιανοκλαδίου.

Στις 13.00 ενημερώθηκε το Κέντρο Παρακολούθησης Κυκλοφορίας της Hellenic Train και άμεσα κινητοποιήθηκαν μηχανές εφεδρείας από το Λιανοκλάδι προκειμένου να μεταφέρουν την αμαξοστοιχία στον σιδηροδρομικό Σταθμό Λιανοκλαδίου.

Στο τραίνο επιβαίνουν 325 επιβάτες, οι οποίοι ενημερώνονται με τακτικές ανακοινώνεις από το προσωπικό της εταιρείας. Λόγω πτώσης παντογράφου, υπήρξε απώλεια κλιματισμού και φωτισμού για λίγη ώρα, ωστόσο οι μηχανές εφεδρείας έχουν ήδη πραγματοποιήσει ζεύξη με την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία, αποκαθιστώντας τις λειτουργίες κλιματισμού και φωτισμού και το τραίνο οδεύει προς Λιανοκλάδι".

