Η Ναόμι Κάμπελ ξανά μητέρα στα 53 της - Το μήνυμα που στέλνει στις γυναίκες

Δύο χρόνια μετά τη γέννηση της κόρης της, η Ναόμι Κάμπελ έγινε ξανά μητέρα στα 53 της χρόνια! Η πρώτη φωτογραφία του μωρού.

Tην απόλυτη ευτυχία βιώνει το κορυφαίο μοντέλο Ναόμι Κάμπελ (Naomi Campbell) αφού πριν από λίγες ημέρες υποδέχτηκε το δεύτερο παιδί της. Το χαρμόσυνο γεγονός αποκάλυψε η ίδια με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μαζί μ΄ ένα στιγμιότυπo του νεογέννητου, στο οποίο φαίνεται να το έχει στην αγκαλιά της, ενώ η δίχρονη κόρη της πλησιάζει και του κρατάει κι εκείνη το χέρι του.

«Μικρή μου αγάπη, να ξέρεις ότι σε λατρεύουμε αφάνταστα και περιβάλλεσαι με αγάπη από τη στιγμή που μας τίμησες με την παρουσία σου. Ένα αληθινό δώρο από τον Θεό-ευλογημένο! Καλώς ήρθες μωρό μου!», έγραψε η Κάμπελ στη λεζάντα προσθέτοντας. «Ποτέ δεν είναι αργά για να γίνεις μητέρα».

Aμέσως μετά, όπως ήταν αναμενόμενο, δέχθηκε αμέτρητες ευχές από διάσημους φίλους της μεταξύ αυτών η σχεδιάστρια Ντονατέλα Βερσάτσε(Donatella Versace), η Κλόντια Σίφερ(Claudia Schiffer) και η Σίντι Κρόφορντ(Cindy Crawford).

Σύμφωνα με την Daily Mail το μωρό γεννήθηκε το περασμένο Σάββατο με την οικογένεια και τους στενούς φίλους της να είναι στο πλάι της. «Η Ναόμι είναι μια πολύ δυνατή γυναίκα. Αυτό είναι που ήθελε πάντα. Είναι πολύ ευτυχισμένη», δήλωσε μία πηγή.

Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2021 η Κάμπελ, στα 51 της χρόνια, εξέπληξε τους πάντες ανακοινώνοντας τον ερχομό της κόρης της λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή της στο Fashion Week της Νέας Υόρκης. Μιλώντας στην βρετανική Vogue στη συνέχεια είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «δεν υιοθετήθηκε...είναι δικό μου παιδί», χωρίς όμως να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

