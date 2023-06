Πολιτική

Μιχαηλίδου - Κασιμάτη και Δουδωνής για την παραίτηση Τσίπρα (βίντεο)

Ραδγαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση Τσίπρα. Τι ανέφεραν οι τρεις πολιτικοί στο "Καλημέρα Ελλάδα".

-

Καταιγιστικές εξελίξεις μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και την απόφασή του να μην είναι υποψήφιος για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.

Το πρωί της Παρασκευής στο πλατό του "Καλημέρα Ελλάδα" η κ. Μιχαηλίδου, η κ. Κασιμάτη και ο κ. Δουδωνής διασταύρωσαν τις απόψεις τους σχετικά με την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα μετά την βαριά ήττα των εκλογών.

Τον λόγο πήρε στην αρχή η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίνα Κασιμάτη, η οποία ανέφερε πως "όσο γνωρίζω τον Αλέξη Τσίπρα είναι άνθρωπος που δεν λειτουργεί εν θερμώ. Η πρώτη σκέψη ήταν να παραιτηθεί όμως αποφάσισε να δώσει και την δεύτερη μάχη" ενώ τόνισε πως "το 2013 είναι ο σπόρος της ήττας όταν στο συνέδριο κυριάρχηαν οι παλιές ταυτότητες".

Το βίντεο με τη συζήτησή τους:





