“Rouk Zouk”: εβδομάδα πρωταθλήματος στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται ξανά τις 8 καλύτερες ομάδες της τηλεοπτικής σεζόν, για να αναδειχθεί η μεγάλη νικήτρια.

Πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών, ένα άλλο Πρωτάθλημα θα κλέψει την παράσταση, στον ΑΝΤ1!

Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται στο «ROUK ZOUK» τις 8 καλύτερες ομάδες της χρονιάς, οι οποίες δηλώνουν πανέτοιμες να τα δώσουν όλα για το μεγάλο έπαθλο, την κούπα και τα 5.000 ευρώ!

Η Εβδομάδα Πρωταθλήματος για τη σεζόν 2022-2023 ξεκινά τη Δευτέρα 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιουλίου με τον Μεγάλο Τελικό!

5 μέρες με πάθος, ένταση, αγωνία και, φυσικά, 40 παίκτες έτοιμους για απολαυστικούς αγώνες!

Ο χρόνος για τον τίτλο του φετινού Πρωταθλητή αρχίζει από…«ROUK ZOUK» και στη αρένα της μάχης θα ριχτούν οι ομάδες:

Η ΠΟΚΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ vs. ΤΑ ΣΠΟΥΚΙΑ

ΟΙ ΦΟΥΣΣΕΣ vs. ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ

ZOGLERS vs. ΟΙ ΠΟΛΥΑΜΗΧΑΝΟΙ

ΟΙ 5 ΣΤΑ 5 vs. ΓΚΙΝΙΑ-PAUSE

Από την Δευτέρα 3 Ιουλίου μέχρι και την Πέμπτη 6 Ιουλίου, 2 ομάδες θα διαγωνίζονται καθημερινά σε νοκ-άουτ αγώνες! Από αυτούς τους 4 αγώνες, οι δύο ομάδες που θα συγκεντρώσουν τα μεγαλύτερα ποσά θα φτάσουν, την Παρασκευή 7 Ιουλίου, στον Μεγάλο Τελικό.

Η τελευταία εβδομάδα του «Rouk Zouk» θα έχει γέλιο, ανατροπές και πολύ παιχνίδι με την Ζέτα Μακρυπούλια να ρουκζουκάρει και να παίζει μπάλα δίπλα στις καλύτερες ομάδες της σεζόν!

Συντελεστές

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager: Μαρία Ντρούβα

Μαρία Ντρούβα Αρχισυντάκτης: Ζαχαρίας Στιβακτάκης

Ζαχαρίας Στιβακτάκης Σκηνοθέτης: Κώστας Υφαντής

Κώστας Υφαντής Β’ Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Οργάνωση Παραγωγής: Μαίρη Μουστάκη

Μαίρη Μουστάκη Διεύθυνση Παραγωγής: Σπύρος Γεράκης

