Θεσσαλονίκη: καταδίκη γιατρού για θάνατο ασθενούς

Ποια ποινή επέβαλε το δικαστήριο σε γιατρό για τον θάνατο 29χρονου ασθενούς.

Γιατρός καταδικάστηκε σε 12μηνη φυλάκιση, με 3ετή αναστολή, για το θάνατο ενός 29χρονου ασθενούς σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική. Το Γ' Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για ανθρωποκτονία από συγκλίνουσα αμέλεια από υπόχρεο, ενώ αθώωσε έναν συνάδελφό του γιατρό και τον επιστημονικό διευθυντή της κλινικής οι οποίοι αντιμετώπιζαν την ίδια κατηγορία.

Ο 29χρονος νοσηλευόταν επί σειρά ετών στην κλινική, πάσχοντας από ψυχική νόσο. Σύμφωνα με τη δικογραφία, λάμβανε φαρμακευτική αγωγή και παρέμενε ακινητοποιημένος για την αντιμετώπιση των κρίσεων πανικού που υφίστατο. Στα μέσα Μαρτίου του 2018 νοσηλεύτηκε λίγες μέρες στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου λόγω λοίμωξης του αναπνευστικού, ενώ έλαβε εξιτήριο με σαφείς οδηγίες για αυστηρή τήρηση κινησιοθεραπείας, έγερση και κινητοποίηση.

Επιστρέφοντας στην κλινική και μετά από λίγες μέρες, την 1 Απριλίου, η υγεία του νεαρού εμφάνισε οξεία διαταραχή, με αποτέλεσμα να καταλήξει την ίδια μέρα. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, υπέστη οξεία ισχαιμία που οδήγησε σε καρδιακή αρρυθμία και καταπληξία, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του από ανακοπή.

Το κατηγορητήριο καταλόγιζε στους κατηγορούμενους ότι παρότι γνώριζαν το ιστορικό του ασθενούς αλλά και τις οδηγίες που είχαν δοθεί από το δημόσιο νοσοκομείο όπου είχε νοσηλευθεί τις προηγούμενες μέρες, «δεν μερίμνησαν για τη διαρκή κινητοποίηση και αποκαθήλωσή του, δεν μείωσαν τη δοσολογία των ψυχοτρόπων φαρμάκων (προκαλούν - μεταξύ άλλων - εκδήλωση καρδιακών διαταραχών), δεν φρόντισαν να υποβληθεί σε ηλεκτροκαρδιογράφημα ή να μεταφερθεί σε νοσοκομείο για να αξιολογηθεί από ειδικούς γιατρούς η κατάστασή του».

Οι ίδιοι στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις σε βάρος τους καταλογιζόμενες πράξεις και παραλείψεις, τονίζοντας ότι ενήργησαν σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης.

