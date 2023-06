Οικονομία

ΕΡΓΟΣΕ: Στην Βουλή η δικογραφία για την σύμβαση 717

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στη Βουλή η δικογραφία για την σύμβαση του 717, που αφορά τον εκσυγχρονισμό της τηλεδιοίκησης και της σηματοδότησης του σιδηροδρομικού δικτύου.

-

Στη Βουλή προκειμένου να κρίνει αν πρέπει να ελεγχθούν για ενδεχόμενες ευθύνες οι δύο πρώην υπουργοί Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης και Κώστας Ax.Kαραμανλής, διαβιβάζει το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας τη δικογραφία που έχει σχηματίσει για την σύμβαση 717 της ΕΡΓΟΣΕ σχετικά με έργα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης των τρένων, που εκκρεμούν επί σειρά ετών.

Η Eυρωπαϊκή Εισαγγελία (European Public Prosecutor's Office- ΕΡΡΟ) μέσω του ελληνικού τμήματος της, διενεργεί έρευνα για τη διαχείριση των κονδυλίων που έχουν δοθεί για το έργο, με κοινή χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού Δημοσίου, η οποία είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. Αντικείμενο της έρευνας είναι να διαπιστωθεί αν από την μη υλοποίηση του έργου προκύπτουν ευθύνες πολιτικών και μη προσώπων για τον τρόπο που έχουν διαχειριστεί πιστώσεις της ΕΕ για τον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρομικού δικτύου και των μεταφορών.

Η επίμαχη σύμβαση υπογράφηκε το 2014, με τους αναδόχους του έργου να αναλαμβάνουν την υποχρέωση παράδοσης εντός 2 ετών. Το έργο αφορούσε τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών με σηματοδότηση σε όλο το δίκτυο και λειτουργία της τηλεδιοίκησης για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των δρομολογίων και η εκτέλεση του ήταν βασική προϋπόθεση για την, εν συνεχεία, ανάθεση του έργου εγκατάστασης του ETCS (European Train Control System) για την ασφάλεια στις επιβατικές και εμπορικές μεταφορές. Ωστόσο ένα πλέγμα θεμάτων, μεταξύ των οποίων και οι διαμάχες και εν τέλει το ”διαζύγιο” των εταίρων της κοινοπραξίας που είχε αναλάβει την εκτέλεση του έργου, οδήγησαν σε μεγάλες καθυστερήσεις στην εκτέλεση και ολοκλήρωση του ενώ δόθηκαν συνολικά επτά παρατάσεις. Η υπόθεση αποτέλεσε αντικείμενο ελέγχου από τα αρμόδια όργανα της Κομισιόν και της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) και πλέον και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η έρευνα της EPPO για την υπόθεση συνεχίζεται για όλα τα μη πολιτικά πρόσωπα που έχουν εμπλακεί αυτά τα εννιά χρόνια με την υπόθεση της ”717”.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές - Βουλή: “Καραμπόλες” σε έδρες και αλλαγές σε βουλευτές

Ακρωτηρίασαν το πόδι γυναίκας για να την απεγκλωβίσουν από κυλιόμενο διάδρομο

“Κιβωτός του Κόσμου”- Πατήρ Αντώνιος: η απολογία του και οι περιοριστικοί όροι