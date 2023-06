Υγεία - Περιβάλλον

Ασπαρτάμη: ο σάλος, ο καρκίνος και η εξήγηση των ειδικών (βίντεο)

«Πιθανώς καρκινογόνα ουσία» αναμένεται να χαρακτηρίσει ο ΠΟΥ, την ασπαρτάμη, που χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο της ζάχαρης. Καθηγητές βιοχημείας εξηγούν πότε είναι επιβαρυντική για τον οργανισμό.

Φόβο και ανησυχία έχει προκαλέσει η είδηση πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενδέχεται να κατατάξει την ασπαρτάμη, το πιο δημοφιλές γλυκαντικό, ως πιθανώς καρκινογόνο ουσία.

Η ασπαρτάμη χρησιμοποιείται σε πολλά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, όπως τσίχλες, αναψυκτικά, παγωτά χωρίς ζάχαρη και άλλα διαιτητικά είδη διατροφής.

Ο Διεθνής Οργανισμός Έρευνας για τον Καρκίνο συνέλεξε 7.000 ερευνητικές αναφορές για την ασπαρτάμη και 1.300 μελέτες ειδικών. Κάποιες μελέτες έδειξαν πως οι άνθρωποι που κατανάλωναν πολύ μεγάλες ποσότητες τεχνητών γλυκαντικών, όπως η ασπαρτάμη, είχαν υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου.

Με δεδομένο ότι η ασπαρτάμη χρησιμοποιείται σε πάνω από 6.000 διαιτητικά προϊόντα όπως καραμέλες, δημητριακά, σιρόπια για καφέ, ζελέ, επιδόρπια, μπάρες και μπισκότα χωρίς ζάχαρη, έχει σημάνει «συναγερμός» στην παγκόσμια βιομηχανία τροφίμων.

Η ετυμηγορία για το εάν η ασπαρτάμη είναι καρκινογόνος ουσία αναμένεται να ανακοινωθεί στις 14 Ιουλίου.

Στον ΑΝΤ1 και στην Κατερίνα Χαραλαμπάκου μίλησαν, για το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Παρασκευής, οι

Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας και

