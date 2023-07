Life

“Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ”: Στέλιος Ρόκκος και Ευρυδίκη στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Στέλιος Ρόκκος, με guest την Ευρυδίκη, μας χαρίζουν, μέσω του ΡΥΘΜΟΥ 94,9, μια αξέχαστη “ροκ νύχτα”.

-

Την Πέμπτη 6 Ιούλιου, στις 22:45 στον ΑΝΤ1, ο μοναδικός Στέλιος Ρόκκος με καλεσμένη την αγαπημένη Ευρυδίκη θα μας χαρίσουν μια ξεχωριστή ροκ «νύχτα» που θα μας ταξιδέψει.

Ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ο μεγαλύτερος ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός που παίζει μόνο επιτυχίες, πραγματοποίησε το 2ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ», με παρουσιάστρια τη ραδιοφωνική παραγωγό Γιώτα Τσιμπρικίδου. Ο Στέλιος Ρόκκος και η καλεσμένη του Ευρυδίκη χάρισαν στο κοινό μια αξέχαστη μουσική «νύχτα» γεμάτη από αγαπημένα τραγούδια των δύο καλλιτεχνών.

Στην κατάμεστη, βραβευμένη αίθουσα Vmax Sphera των Village Cinemas του The Mall Athens ο πολυτάλαντος Στέλιος Ρόκκος στόλισε την σκηνή με «σμαράγδια και ρουμπίνια» και «ρόκαρε» με την Ευρυδίκη.

Ο Στέλιος Ρόκκος, ένας από τους πιο καταξιωμένους μουσικούς και τραγουδιστές στην Ελλάδα, μάς ταξίδεψε μέσα από μια αναδρομή σε όσα τραγούδια λατρέψαμε στα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας.

Συνομιλώντας με την Γιώτα Τσιμπρικίδου, μοιράστηκε στιγμές από την καθημερινότητα και τη ζωή του στην Λήμνο και αποκάλυψε τον λόγο που κάλεσε την Ευρυδίκη σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά, ενώ οι δύο καλλιτέχνες δε δίστασαν να μοιραστούν με το κοινό στιγμές από το «κοινό τους παρελθόν» μιας και πρώτο-συνυπήρξαν στη σκηνή πριν 23 χρόνια!

Την Πέμπτη 6 Ιουλίου, στις 22:45 στον ΑΝΤ1, ο ΡΥΘΜΟΣ 94.9 ενώνει δύο μοναδικές φωνές στο 2ο exclusive live event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» και αποδεικνύει ξανά πως η μουσική είναι μία και έχει τη δύναμη να μας ενώνει. Η μαγική αυτή μουσική νύχτα, υπόσχεται να μας ξυπνήσει συναισθήματα και να μετατρέψει τις δυνατές στιγμές σε δυνατές αναμνήσεις. Μη τη χάσετε!

«ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΟ» - Πέμπτη 6 Ιουλίου στις 22:45 στον ΑΝΤ1.

#ant1tv

#pefteihnyxta

#rythmos949

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Νέα νύχτα ταραχών, αλλά με σημάδια εκτόνωσης (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: 69χρονος παρενόχλησε 14χρονες σε αστικό λεωφορείο

Ρόδος: Άγριος ξυλοδαρμός εργαζομένου από επιχειρηματία