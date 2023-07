Αθλητικά

Porto Heli Run στην μνήμη του Μίνωα Κυριακού (βίντεο)

Τρεις διαδρομές με διαφορετικές αποστάσεις, ημέρα και νύχτα, περιλαμβάνει η “βεντάλια” εκδηλώσεων στο Πόρτο Χέλι, που είναι αφιερωμένες στην μνήμη του ιδρυτή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Μίνωα Κυριακού.

Εκατοντάδες συμμετοχές τόσο από επαγγελματίες δρομείς, μεταξύ των οποίων ένας νικητής του Σπάρταθλου, όσο και από απλούς λάτρεις του τρεξίματος, έχουν δηλωθεί στους φετινούς αγώνες δρόμου στο Πόρτο Χέλι, στην μνήμη του «Πατριάρχη» και ιδρυτή του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, Μίνωα Ξ,. Κυριακού, ο οποίος έφυγε από την ζωή στις 2 Ιουλίου 2017.

«Porto Heli Night Run & Ververoda Easy Trail Run»

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού και Περιβάλλοντος του Δήμου Ερμιονίδας σε συνεργασία με την Επιτροπή Τουρισμού, την Κοινότητα Πορτοχελίου του Δήμου Ερμιονίδας και τον Όμιλο ANT1 διοργανώνει για 5η χρονιά τη βραδινή εκδήλωση και για πρώτη φορά μια πρωινή εκδήλωση που περιλαμβάνει τις διαδρομές 5 χλμ & 10 χλμ. στο Πορτοχέλι το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 με τον διακριτικό τίτλο: «Porto Heli Night Run & Ververoda Easy Trail Run», εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες στην μνήμη του Μίνωα Κυριακού.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε σχετική ανακοίνωση του Δήμου:

"Μπείτε στη νύχτα, αποδεχτείτε την πρόσκληση και αφήστε τα ίχνη σας στα σαγηνευτικά μονοπάτια του Πόρτο Χελίου. Γίνετε μέρος της ιστορίας καθώς συμμετέχετε στο εναρκτήριο “Porto Heli Night Run & Ververoda EasyTrail Run”.

Εγγραφείτε τώρα για να φωτίσετε το σκοτάδι με την αποφασιστικότητά σας και να ορίσετε ένα νέο σημείο αναφοράς για τους μελλοντικούς δρομείς.

Δρόμος 11 km (trail)

Ώρα εκκίνησης: 09:00

Σημείο εκκίνησης και τερματισμού: Η αρχή του πεζόδρομου των καφετεριών Πορτοχελίου.

Η διαδρομή: Κυκλική

Ξεκινάει από το λιμάνι Πορτοχελίου στην αρχή του πεζόδρομου των καφετεριών και κατευθύνεται προς το δρόμο για Βερβερόντα.

Η ανωτέρω διαδρομή από το 1ο έως το 4ο km χαρακτηρίζεται με θετική υψομετρική 200m.

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης ανδρών & γυναικών καθώς και στους τρεις (3) πρώτους των ηλικιακών κατηγοριών.

Οι ηλικιακές κατηγορίες είναι οι εξής:

ΑΝΔΡΕΣ

16 – 19 ετών

20 – 29 ετών

30 – 39 ετών

40 – 49 ετών

50 – 59 ετών

60 +

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

16 – 19 ετών

20 – 29 ετών

30 – 39 ετών

40 – 49 ετών

50 – 59 ετών

60 +

Δρόμος 5 km (άσφαλτος)

Ώρα εκκίνησης: 21:00

Σημείο εκκίνησης και τερματισμού: Η αρχή του πεζόδρομου των καφετεριών Πορτοχελίου.

Ο Δρόμος 5 χλμ κλείνει στις 22:00. Μετά την ώρα αυτή οι αθλητές τρέχουν με δική τους ευθύνη.

Έπαθλα θα απονεμηθούν στους τρεις (3) πρώτους νικητές της γενικής κατάταξης ανδρών & γυναικών.

Παράλληλα με την εκκίνηση του δρόμου 5 km θα διεξαχθεί και ο Παιδικός Δρόμος: 500μ με τον τίτλο “Kids run”.

Τα παιδιά τρέχουν σε μία διαδρομή 500 m σε δύο κατηγορίες (5 έως 10 ετών & 11 έως 15) σε απόλυτα ασφαλή φυλασσόμενο, χωρίς αυτοκίνητα δρόμο κάνουν αναστροφή και επιστρέφουν στην αφετηρία οπού όλα παίρνουν μετάλλιο τερματισμού".





