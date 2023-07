Πολιτισμός

Γκράφιτι: Φεστιβάλ με τις ευλογίες ιερέα στο Καστρί (εικόνες)

Εξαιρετικές εικόνες, “με καμβά το λιμανάκι” του Καστρίου, αποτυπώνουν καλλιτέχνες από διάφορα σημεία της Ελλάδας, “μεταμορφώνοντας” τον λιμενοβραχίονα, με πρωτοβουλία του παπά Μανώλη Λιαπάκη.

Με κεντρικό σύνθημα, «με καμβά το λιμανάκι», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστρίου, διοργανώνει αυτό το Σαββατοκύριακο ένα μοναδικό φεστιβάλ γκράφιτι.

Διακεκριμένοι καλλιτέχνες από όλη την Ελλάδα έχουν συγκεντρωθεί στο Καστρί του Δήμου Βιάννου, στην νότια Κρήτη, προκειμένου να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους.

Η ιδέα γεννήθηκε από τον ιερέα του χωριού και πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστρίου, πατέρα Μανώλη Λιαπάκη, ο οποίος τονίζει ότι στόχος του φεστιβάλ είναι να φέρει κοντά τους νεότερος και τους μεγαλύτερους κατοίκους της περιοχής αλλά και να αναδείξει την τοπική ομορφιά.

Ο πατήρ Μανώλης Λιαπάκης μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», οι τηλεθεατές του οποίου είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τα υπό διαμόρφωση έργα:

