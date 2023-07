Οικονομία

Καβούρι: δεκάδες πρόστιμα 1000 ευρώ για ρακέτες στην παραλία

Η απαγόρευση της χρήσης ρακετών σε συγκεκριμένες παραλίες στο Καβούρι δεν τηρήθηκε και έτσι επέφερε την επιβολή των πρώτων προστίμων, πολλά εκ των οποίων έχουν ήδη πληρωθεί.

Αντιμέτωποι όχι με παράπονα λουόμενων, αλλά με τα πρόστιμα του Δήμου είναι όσοι λάτρεις των ρακετών δεν μπορούν να τις αποχωριστούν στις παραλίες όπου απαγορεύεται η χρήση τους δια νόμου, αγνοώντας μάλιστα και τις σχετικές προειδοποιητικές πινακίδες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Αντώνης Κουσαθανά, ήδη φέτος έχουν επιβληθεί 15 πρόστιμα, εκ των οποίων το 30%-35% έχει πληρωθεί και τα υπόλοιπα βρίσκονται σε φάση ενστάσεων.

Η απαγόρευση της χρήσης ρακετών στηρίζεται σε κανονισμό που προβλέπει να μην χρησιμοποιούνται σε οικιστικό χώρο.

«Τα σπίτια είναι στα 15 μέτρα. Πρόκειται για έναν κανονισμό που ίσχυε από το 2010 (οπότε το πρόστιμο ήταν 10.000 ευρώ) το οποίο το επανέφερε η δημοτική αρχή το 2019-2021, κατεβάζοντας το πρόστιμο στα 1.000 ευρώ» είπε στο Mega ο κ. Κουσαθανάσης.

Όπως επεσήμανε, η απαγόρευση αφορά μόνο σε δύο από τις παραλίες του Δήμου Βάρης – Βούλας - Βουλιαγμένης: αυτές του Αγίου Νικολάου στο Καβούρι και του όρμου Ματσελιώτη.

